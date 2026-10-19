PSD anunță sancțiuni pentru consilierii care au lipsit de la ședința Consiliului Local Suceava și îl admonestează dur pe Cușnir

Biroul Permanent Județean al PSD Suceava va analiza, în prima sa ședință, absențele consilierilor social-democrați de la ședința extraordinară de luni a Consiliului Local Suceava, în vederea aplicării de sancțiuni statutare. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat de presă, transmis luni seară de biroul de presă al partidului. Conducerea social-democrată a transmis un mesaj de condamnare a deciziei a trei dintre cei zece consilieri locali ai formațiunii de a lipsi de la dezbateri, considerând că astfel au blocat proiectul de reducere a abonamentelor pentru parcările de reședință de la 500 la 100 de lei pe an.

Reprezentanții PSD Suceava subliniază că solicitarea partidului a fost una „punctuală și explicită”: prezență fizică și vot favorabil pentru diminuarea acestei taxe. Conducerea avertizează că partidul va manifesta fermitate față de această situație, amintind că deciziile politice nu sunt facultative, iar responsabilitatea în fața electoratului nu încetează după obținerea mandatelor. Într-un ton categoric, comunicatul stipulează că atât primarul Vasile Rîmbu, cât și viceprimarul Dan Ioan Cușnir au ajuns în funcții candidând pe listele PSD, beneficiind de susținere totală pentru a pune în aplicare un program social-democrat. „Funcțiile publice nu sunt un drept personal și nici nu se moștenesc de la părinți, chiar dacă unii par să creadă asta”, subliniază liderii PSD, transmițându-le celor nemulțumiți că pot pleca la orice alt partid, însă în PSD nu vor mai avea loc.

„Sensibilitate selectivă” și admonestarea viceprimarului Cușnir

Cea mai dură parte a comunicatului îl vizează pe viceprimarul Dan Ioan Cușnir. Argumentele acestuia, care și-a justificat public absența prin imposibilitatea „morală și emoțională” de a asista la o presupusă „alianță nefirească”, sunt catalogate de partid drept o „sensibilitate surprinzător de selectivă”.

Organizația județeană îi reproșează lui Cușnir că nu a manifestat aceleași frământări morale atunci când primarul Vasile Rîmbu s-a apropiat de conducerea PNL Suceava, s-a înconjurat de liberali în executiv și a fost anunțat oficial drept viitorul candidat susținut de PNL pentru un nou mandat. „Atunci, colaborarea cu liberalii nu părea să contrazică vreo convingere. A devenit brusc ‘nefirească’ atunci când consilieri din partide diferite au susținut reducerea unor tarife împovărătoare pentru mulți dintre suceveni”, se arată în textul transmis de PSD.

Conducerea partidului consideră că, fiind împărțit între „devotamentul pentru liberalul Vasile Rîmbu și obligațiile față de alegători”, viceprimarul a ales calea absenteismului, lăsându-i pe suceveni cu o taxă anuală de 500 de lei. Reprezentanții PSD afirmă, totodată, că însuși Vasile Rîmbu promitea în campania din 2024 gratuitatea parcărilor pentru riverani, în timp ce astăzi reducerea tarifelor este etichetată de tabăra sa drept „sabotaj”. Social-democrații anunță că vor continua demersurile pentru reducerea abonamentului la 100 de lei, concluzionând tăios: „Da, Suceava este înaintea oricărui partid. Dar și sucevenii sunt înaintea oricăror trădări și interese meschine”.