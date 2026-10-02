„Provocaţi la întrecere”

„Muncitorii de la fabrica de piele şi talpă <Străduinţa> fostă <Omnia> şi cei dela fabrica de încălţăminte <Constantin Burcă> fostă <ARCO>, ambele din Iţcani, întruniţi în şedinţă plenară în ziua de 29 august a.c., au luat în discuţie propunerea muncitorilor dela fabrica de piele şi încălţăminte <Talpa> din Bucureşti prin care muncitorii din Iţcani au fost provocaţi la întrecere în ridicarea producţiei şi a productivităţii muncii. Cu toate că duc lipsă încă de maşini iar fabrica este în curs de refacere, şi-au luat angajamentul împreună cu tehnicienii să ridice producţia cu 20 % peste planul programat şi să îmbunătăţească calitatea produselor lor, reducând la maximum deşeurile”.

„Lupta poporului”, Anul III, nr. 339, Suceava, Septembrie 1948.

„Pădurile viitorului”

„Din anul 1960 şi pînă acum s-a împădurit în regiunea noastră cu diferite specii de răşinoase şi foioase o suprafaţă de aproape 50.000 ha. În creierii munţilor, la îndepărtate cantoane silvice, pădurarii ca nişte veritabili grădinari au acum în grijă tinerele arborete executînd diferite operaţiuni. Strădania şi preocuparea lor amintesc de faptul că pădurea ei a devenit şi ea un vast şantier unde orice amănunt înnoitor are în vedere perspectiva. E ca şi cum munca aceasta pasionantă ar lăsa să ţi se dezvăluie privirii falnicele păduri de peste ani, cu neasemuitul lor mozaic de culori: verdele uşor argintiu al brazilor, incendiile portocalii ale paltinilor, roşul aprins al scoruşilor, nuanţele de oranj ale mestecenilor, într-o toamnă de aur cum au trecut atîtea pe meleagurile frumoasei Bucovine”.

„Zori noi”, Anul XXII, nr. 6133, Suceava, Septembrie 1967.