În jur de 100 de oameni au protestat luni, începând cu ora 10:00, în fața sediului Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava și au cerut dreptate pentru Lucian, tânărul care a murit după ce a fost acroșat de mașina condusă de un alt tânăr, la Stroiești.

Oamenii au cerut să se facă dreptate și au mai cerut ca un procuror, un reprezentant măcar al procurorilor, să coboare din sediul instituției și să vorbească cu ei.

Lucian Boca

La protest a fost prezent și primarul din Stroiești, Mihai Senic, care a cerut și el să se facă dreptate în acest caz și a subliniat că în comunitatea pe care o conduce starea de tensiune este maximă.

Oamenii au aprins candele și s-au rugat pentru sufletul lui Lucian și încă speră ca ancheta să ducă la arestarea autorului.