În jur de 100 de oameni, majoritatea din Stroiești, dar nu numai, s-au adunat luni dimineață, timid, începând cu ora 10.00, în fața sediului Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în ceea ce s-a vrut a fi, inițial, un protest tăcut, dar ferm față de ancheta pentru infracțiunea de omor, în cazul lui Lucian Boca, adolescentul mort după ce a fost acroșat în mod suspect de autoturismul condus de un alt tânăr, Gabriel Mazur, față de care nu s-a luat deocamdată nici o măsură restrictivă.

”Suntem vocea lui Lucian… vrem o justiție corectă” sau ”Lucian Boca nu mai este printre noi… vrem dreptate. Nu lăsăm această tragedie să fie uitată” sunt doar două dintre mesajele afișate de oameni, mulți dintre ei apropiați de familia decedatului și afectați evident și direct de drama consumată recent.

Primarul din Stroiești, Mihai Senic, a fost și el prezent la protestul pașnic, subliniind că și el, și întreaga comunitate se află într-o stare de tensiune și chiar de insecuritate și se așteaptă ca ancheta polițiștilor și a procurorilor să facă pași urgenți înainte.

A atras atenția, la protest, și vocea unui tată care nu este din Stroiești dar a ținut să fie prezent și să relateze cum fiul său a avut un conflict, la liceu, cu Gabriel Mazur (suspectul din cazul de omor), iar acesta l-ar fi urmărit și atacat ulterior, după un plan de răzbunare bine pus la punct. Încă de atunci, a remarcat tatăl, acesta a dat dovadă că poate fi foarte periculos.

Protest în fața procurorilor suceveni: „Suntem vocea lui Lucian… vrem o justiție corectă”

”Domnul Mazur să plimbă cu mașina liniștit, iar Lucian este la doi metri sub pământ”

Dintre cei care au vorbit la modul concret la protest, Robert Grămadă, fratele proprietarului motocicletei pe care se afla Lucian, a avut un mesaj pentru procurorul de caz: ”Sper ca domnul procuror să își respecte toate atribuțiile și să respecte jurământul pe care l-a depus, să scoată adevărul la suprafață și să ia niște măsuri concrete față de autor. Domnul Mazur să plimbă cu mașina liniștit, iar Lucian este la doi metri sub pământ. Conduce în continuare, nu are restricții, trebuie doar să se prezinte în fața procurorului, dacă este chemat. În rest, acum poate părăsi și țara dacă dorește. Eu personal mă tem și acum pentru fratele meu, putea fi el în locul lui Lucian”.

Cum cazul nu este tratat ca accident rutier, polițiștii rutieri nu au putut nici măcar să îi ridice permisul de conducere suspectului.

Protest în fața procurorilor suceveni: „Suntem vocea lui Lucian… vrem o justiție corectă”

S-a cerut ca un procuror să coboare pentru a da explicații

Spiritele s-au încins ușor de câteva ori în timpul protestului, oamenii cerând ca un procuror să coboare și să discute cu ei.

Nu putem omite și unele prezențe care nu își aveau rostul, fără vreo legătură cu cazul, personaje care s-au manifestat zgomotos și provocator.

Procurorii au reacționat și spun că derulează ancheta cu celeritate, dar cer timp pentru soluționarea dosarului adolescentului din Stroiești

În limbajul lor, procurorii transmit că ancheta continuă pentru un probatoriu concret și de netăgăduit

”La acest moment, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în cauză se desfășoară activități de cercetare penală de către procurorul de caz, împreună cu lucrători de poliție din structurile poliției judiciare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor. Având în vedere unele elemente atipice, pentru individualizarea concretă a faptei, prin raportare la dinamica infracțională, motivațională și faptică a infracțiunii, pentru asigurarea unui probatoriu concret și de netăgăduit, au fost dispuse o serie de activități procedurale specifice, respectiv expertize tehnice, experimente judiciare și alte activități specifice”, este o parte din mesajul transmis de procurori și de polițiști duminică, cu o zi înainte de protestul de luni.

De exemplu, la capitolul elemente de anchetă, autoturismul și motocicleta au fost ridicate pentru a fi expertizate, în cadrul dosarului penal privind infracțiunea de omor.