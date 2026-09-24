Protagonistul unui accident de la intrarea în Suceava a primit pedeapsă cu executare, plus încă 3 ani de interdicție de a mai conduce mașini

Curtea de Apel Suceava a dat sentința definitivă într-un dosar în care un tânăr de numai 25 de ani a fost judecat pentru un noian de infracțiuni, în special la regimul rutier, dar nu numai.

Puiu Filip a fost condamnat la pedeapsa rezultantă de 2 ani și 11 luni de închisoare și, important de subliniat, are și interdicție de a mai conduce autovehicule încă 3 ani după executarea pedepsei închisorii.

Procesul care a dus la această sentință a plecat de la accidentul produs în dimineața zilei de 18 octombrie 2025, la intrarea în Suceava dinspre Stroiești.

În acea zi, în jurul orei 6.15, Filip Puiu, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Rădăuți, în timp ce conducea autoutilitara marca Mercedes-Benz Sprinter, pe DN 17, dinspre Stroiești spre Suceava, a pierdut aparent inexplicabil controlul direcției de mers, mașina ieșind în decor și lovind un podeț din beton.

Ambulanțele deplasate la fața locului au preluat trei răniți: șoferul, un alt tânăr de 21 de ani și o minoră în vârstă de 14 ani, ultimii doi pasageri în Mercedes.

Cei trei erau stabili, dar aveau leziuni și traumatisme, în special la nivelul capului și feței, fiind duși la Spitalul Județean Suceava.

Din cercetări a rezultat că tânărul de 24 de ani a sustras vehiculul în timp ce se afla pe raza comunei Ilișești, la locuința cumnatului său, care este proprietarul autoutilitarei marca Mercedes-Benz. Tânărul a condus mașina spre municipiul Suceava.

Probele biologice au indicat o alcoolemie de 1,14 grame/litru alcool pur în sânge la prima probă, iar la proba cu numărul doi o alcoolemie de 0,99 grame/litru alcool pur în sânge.

Filip Puiu a fost arestat atunci pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului, fiind cercetat și pentru infracțiunea de furt în scop de folosință.

Fișa de cazier a arătat că Puiu Filip este un recidivist veritabil, iar la data respectivă el se afla în termenul de încercare.

Tânărul fusese condamnat definitiv la pedeapsa de 1 an și 9 luni de închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și participație improprie la fals intelectual, pedeapsa fiind suspendată pe un termen de supraveghere de 3 ani.

După ce au tras linie și au contopit pedepsele, judecătorii au ajuns la pedeapsa rezultantă de doi ani şi 11 luni închisoare, care acum este definitivă.