Prosteală sau prostie?

În timp ce urmăream meciul, vineri seara, mă întrebam absolut retoric: cu cine naiba seamănă naţia asta a noastră? Şi de ce, indiferent de domeniul abordat, de la politică până la fotbal, tot încercăm să o dăm cotită, să găsim argumente pentru a ne fofila, să căutăm explicaţii din cele mai aiurea pentru lucruri evidente şi care poate că s-ar putea repara cumva dacă am găsi puterea să privim adevărul în faţă? Şi să ne recunoaştem greşelile pentru a nu le repeta la infinit. Să spunem limpede că albul e alb şi negrul e negru. Că prostul e prost şi că n-are ce căuta pe post de deştept. În timp ce amorţiţii de pe iarbă învârteau băşica aia pe care mulţi parcă o vedeau pentru prima dată în viaţă, comentatorii postului complet descalificat după ani de absență din spaţiul sportiv o băgau p-aia „patriotică” în comentariul lor de tot rahatul, mai şi luându-ne de proşti. Neisprăviţii lui Hagi (cu tot cu Hagi ăl mic) se uitau ca tonţii la cum trec ăilalţi pe lângă ei, cu minge sau fără, iar ăştia de la microfoane vedeau „implicare”, „asumare”, „dârzenie”, inventând şi statistici care să le susţină tâmpeniile, la un moment dat vorbind de un „raport al șuturilor” de 13-11 pentru Suedia. Realitatea groaznică e că, în tot meciul, neisprăviţii ăştia care doar mânjesc tricolorul (nu vă spun şi cu ce, că aţi văzut singuri!) au tras un singur şut la poartă! Care, culmea!, a fost chiar gol, fiindcă Man, alt descalificat, a lovit greşit mingea! Una peste alta, ăia comentau nu ce se vedea, ci cumva ceea ce ar fi vrut cu toţii, ei şi cu Hagi, să vedem! Adică se prosteau şi încercau să ne prostească şi pe noi, ceea ce de fapt înseamnă nu prosteală, ci prostie. Când scriu eu aceste rânduri, mai sunt 5 ore până la meciul al doilea. Faptul că Hagi i-a scos din echipa de start pe mulţi din cei cu care a jucat la Stockholm este o dovadă de slăbiciune şi năuceală. Orice reprezentativă are un „nucleu de bază” cu care joacă constant. Când însă schimbi mai toată echipa, în cap cu „play maker”-ul, e o dovadă că în capul tău de selecţioner e doar vraişte, cam tot atâta câtă e la tembelii din teren. Eu zic că ne bate Bosnia.