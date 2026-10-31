Promovăm când om avea primar!

L-am întrebat pe domnul ChatGPT, în scris, desigur, despre condiţiile pe care le are de îndeplinit echipa Cetate Suceava pentru a promova în prima ligă, eu ştiind că halul în care se prezintă stadionul care începe chiar din poarta mea este la secole-lumină de standardele obligatorii. Am aflat că echipa îndeplineşte principalul criteriu, acela al capitalului privat, ceea ce e o mare uşurare. Însă, ajuns la criteriile de infrastructură, ChatGPT a început… să se bâlbâie! Adică de la spaţiile pentru presă şi până la locurile de parcare, şi de la instalaţia de nocturnă până la numărul obligatoriu de toalete (pentru bărbaţi şi femei deopotrivă, chestie care pe bărbatul român îl nedumirește la extrem!), stadionul Areni nu are nimic. Adică e lăsat în durerea lui cam de pe vremea domnului Ceauşescu, toţi cei care s-au perindat ulterior pe aici, indiferent că erau slujbaşi de-ai Primăriei ori investitori (mai des şi mai mult… pseudoinvestitori, adică escroci sau/şi spălători de bani, pentru care fotbalul era o acoperire perfectă, ştiut fiind că „organul” nu se apropie nici de-al naibii de această zonă, decât dacă este obligat de cine ştie ce forţe politice) având mereu alte preocupări şi priorităţi decât aducerea stadionului la standarde de normalitate.

Am atras şi eu, în mai multe rânduri, atenţia asupra bordurii de beton din jurul gazonului, strict interzisă pe motiv de siguranţa sportivilor… credeţi că s-a învrednicit cineva să o scoată? Chestia e de fapt simplă: în caz de promovare, Suceava tot nu va avea echipă în Liga I, ea urmând să joace la Iaşi sau Botoşani. Asta, până când oraşul va avea primar! Iar de atunci, mai durează vreo 2-3 ani până porneşte treaba şi alţi 2-3 până se construieşte. Hai, contraziceţi-mă, că vă trimit până la Polivalenta care, dacă aveam primar, ar fi găzduit de vreo 2 ani şi meciuri, şi concerte.