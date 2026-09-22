„Promenada Inimilor” ajunge la Fălticeni. O invitație la mișcare, prevenție și grijă pentru sănătate

Fălticeniul se alătură, în acest an, campaniei dedicate promovării sănătății cardiovasculare prin prima ediție locală a proiectului „Promenada Inimilor”. Evenimentul va avea loc vineri, 25 septembrie 2026, în zona centrală a municipiului, în apropierea literelor volumetrice, și este organizat de Rotary Club Fălticeni, în parteneriat cu Primăria Municipiului Fălticeni, Spitalul Municipal Fălticeni și Alma Clinic.

Acțiunea este concepută ca un eveniment de sănătate și prevenție, adresat tuturor fălticenenilor, indiferent de vârstă. Timp de patru ore, între 10:00 și 14:00, în cortul amplasat în zona centrală, cadre medicale vor oferi informații și recomandări privind prevenirea și depistarea precoce a afecțiunilor cardiovasculare. Participanții vor putea beneficia de evaluări medicale și de îndrumare de specialitate, accentul fiind pus pe monitorizarea stării de sănătate a inimii și pe adoptarea unui stil de viață sănătos.

Prevenția începe cu gesturi simple

„Promenada Inimilor” face parte dintr-o inițiativă desfășurată la nivel național de Rotary România, prin care cluburile Rotary promovează prevenția bolilor cardiovasculare și importanța unui stil de viață activ. Pentru Rotary Club Fălticeni, organizarea evenimentului reprezintă o continuare firească a implicării în proiecte dedicate comunității și sănătății publice. „Ne dorim ca această primă ediție a «Promenadei Inimilor» la Fălticeni să fie, înainte de toate, un mesaj adresat comunității: grija pentru sănătatea inimii începe cu prevenția, cu mișcarea și cu controalele medicale regulate”, transmite Bogdan Irimia, președintele Rotary Club Fălticeni în mandatul 2026–2027 și coordonatorul proiectului. Mesajul campaniei este unul simplu și accesibil: sănătatea cardiovasculară nu trebuie să fie o preocupare doar atunci când apar probleme, ci să facă parte din grija de zi cu zi pentru propria persoană.

O plimbare pentru sănătatea inimii

Unul dintre momentele centrale ale zilei de vineri va fi „Promenada Inimilor”, o plimbare la care sunt invitați să participe toți cei care doresc să susțină mesajul privind importanța mișcării și a unui stil de viață sănătos. Plimbarea va începe la ora 13:00 și este gândită ca o activitate accesibilă întregii comunități. Nu este nevoie de performanță sportivă, ci doar de dorința de a petrece câteva momente în aer liber și de a transmite, împreună cu ceilalți participanți, un mesaj despre prevenție și sănătate. „Promenada Inimilor înseamnă, de fapt, un îndemn la un gest simplu: să ne mișcăm, să fim atenți la sănătatea noastră și să nu ignorăm controalele medicale. Ne dorim să transformăm această acțiune într-un moment în care comunitatea să fie împreună pentru un obiectiv important – o viață mai sănătoasă”, a precizat Bogdan Irimia. La finalul plimbării, organizatorii au pregătit și o tombolă pentru participanți.

Specialiștii, aproape de comunitate

Pe parcursul evenimentului, fălticenenii vor avea posibilitatea să discute cu cadre medicale și să primească informații despre factorii de risc cardiovascular, prevenție și importanța monitorizării regulate a stării de sănătate. Organizatorii îi invită pe locuitorii municipiului să participe fie la activitățile medicale și de informare, fie la plimbarea organizată în cadrul „Promenadei Inimilor”. „Este important ca oamenii să înțeleagă că prevenția nu presupune întotdeauna lucruri complicate. Uneori, înseamnă să faci o evaluare medicală la timp, să fii atent la recomandările specialiștilor, să faci mișcare și să adopți un stil de viață sănătos. Prin acest proiect vrem să aducem aceste mesaje mai aproape de oameni”, a mai transmis Bogdan Irimia. Evenimentul este organizat de Rotary Club Fălticeni împreună cu Primăria Municipiului Fălticeni și Spitalul Municipal Fălticeni, si Alma Clinic SRL în calitate de sponsor principal.

Programul evenimentului

Vineri, 25 septembrie 2026

10:00–14:00 – Activități medicale și de informare

13:00 – “Promenada Inimilor”

La finalul plimbării – Tombolă