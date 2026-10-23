Proiectul de restaurare a Casei Domnești de la Mănăstirea Slatina, premiat la Anuala de Arhitectură 2026

Proiectul de restaurare a fostei case domnești – Mănăstirea Slatina a primit recunoaștere națională, prin premiul acordat biroului de arhitectură Polarh Design în cadrul secțiunii Arhitectură construită/ arhitectură și patrimoniu, de către Uniunea Restauratorilor din România (UNRMI), la Anuala de Arhitectură București, ediția 2026.

Fosta Casă Domnească, datată în anul 1561, este o ctitorie a domnitorului Alexandru Lăpușneanu și un ansamblu reprezentativ pentru arhitectura moldovenească de secol XVI, cu influențe renascentiste. Restaurarea este continuarea unui efort început în anul 1973 de arhitecții Ioana Grigorescu și Virgiliu Polizu. Lucrările demarate în anul 2024 au preluat această ștafetă cu scopul de a elimina degradările și de a transforma monumentul într-un spațiu muzeal activ.

Înainte de această intervenție, muzeul funcționa improvizat și fără climatizare, beciurile erau măcinate de infiltrații și umiditate crescută, podul era neamenajat și greu accesibil, iar zonele de ruină fuseseră afectate de adăugiri parazitare.

Echipa de specialiști din cadrul Polarh Design SRL, condusă de autorii proiectului, arh. Mircea Căpățână, arh. Ruxandra Căpățână și arh. Virgiliu Polizu, președinte-fondator UNRMI, a reușit să revitalizeze monumentul. Conform autorilor, spațiile interioare au fost reorganizate, dotate cu sisteme de climatizare și monitorizare a microclimatului. Beciurile au fost asanate prin realizarea unui canal perimetral de aerisire și reintegrate în circuitul turistic ca spații expoziționale. Podul a căpătat o nouă funcțiune, fiind transformat într-o sală pentru evenimente culturale și întruniri.

Arhitecții de la Polarh Design au colaborat cu biroul Exporosov, prin dr. ing. Lucian Soveja, Acsa proiect, cu ing. Cristinel Știrbu și ing. Sebastian Bordeianu, iar instalațiile au fost realizate de Instal Vest, cu ing. Ioan Roșiu. Documentarea fotografică a fost realizată de arhitecții Maria Bouriaud și Cozmin Bradu.

Execuția lucrărilor a fost asigurată de firma Restaco, membră UNRMI, prin echipa formată din arh. Cozmin Bradu, ing. Mihai Bradu și ing. Verner Tiron, șantierul fiind supervizat de dirigintele de șantier ing. Eugen Caramarin. Consultanța de specialitate a fost asigurată de Regional Consulting, prin Doina Iacoban. Investiția a fost finanțată prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).