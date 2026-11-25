Proiectul privind preluarea stadionului Areni din patrimoniul municipiului Suceava în cel al Consiliului Județean a fost respins, după dezbateri aprinse în ședința deliberativului județean de miercuri, 25 noiembrie. 17 consilieri au votat în favoarea proiectului, două voturi au fost împotrivă și 15 consilieri s-au abținut, iar pentru adoptare era necesară o majoritate de două treimi din numărul consilierilor prezenți.

Înainte de vot a existat un schimb de replici între președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, și liderul consilierilor PNL, Tudor Plăcintă. Acesta din urmă a susținut că proiectul nu oferă suficiente informații privind preluarea stadionului și modul în care ar urma să fie amenajată zona, în cazul construirii unei noi arene pe actualul amplasament.

Tudor Plăcintă a cerut clarificări privind schimbarea amplasamentului, după ce administrația județeană anunțase anterior intenția de a construi un stadion pe cele 15 hectare de teren preluate de la Primăria Salcea, printr-o hotărâre aprobată anterior. Liderul consilierilor liberali a reclamat lipsa unor documente și a unui punct de vedere oficial al Primăriei Suceava, precum și absența unor informații despre locurile de parcare, gestionarea traficului și organizarea zonei din jurul stadionului.

La rândul său, Gheorghe Șoldan a explicat că au existat discuții cu primarul Vasile Rîmbu și viceprimarul Dan Ioan Cușnir, în urma cărora aceștia ar fi de acord cu predarea stadionului către Consiliul Județean în vederea construirii unei noi arene sportive pe aceeași locație. Președintele CJ a precizat că, după preluarea stadionului, va fi realizată o expertiză pentru stabilirea soluției tehnice, urmând ca în bugetul pe anul viitor să fie prevăzuți bani pentru organizarea licitației de proiectare și execuție.

Șoldan a arătat că sunt analizate mai multe variante, de la construirea unei noi arene la modernizarea stadionului existent, inclusiv a clădirilor din spatele acestuia. În funcție de soluția stabilită de specialiști, ar putea fi amenajate și locuri de parcare subterane.

El a arătat că cele 15 hectare de teren de la Salcea ar urma să fie folosite pentru amenajarea unei baze de antrenament, a unui centru de excelență și a unui complex sportiv destinat mai multor discipline.

Gheorghe Șoldan a decis să retragă un alt proiect prin care CJ urma să solicite preluarea a trei imobile din jurul stadionului

După anunțarea rezultatului votului, Gheorghe Șoldan a criticat abținerea consilierilor, afirmând că aceștia vor trebui să explice de ce nu au susținut preluarea stadionului și că locuitorii Sucevei ar putea rămâne fără o nouă arenă. „Asta va trebui să explicăm fiecare consilier județean: de ce nu am vrut să preluăm acest proiect și de ce locuitorii din Suceava nu vor avea un stadion în Areni, pentru că, de exemplu, consilierii liberali au spus că nu se poate să facem stadionul acolo”, a spus Șoldan.

Tudor Plăcintă a replicat că liberalii au avut doar 13 voturi și că nu pot fi considerați responsabili pentru respingerea proiectului. El a lăsat astfel să se înțeleagă faptul că celelalte patru voturi care au fost împotrivă sau abțineri ar putea să provină de la consilierii AUR.

Mai trebuie spus că tot în ședința de miercuri, pe ordinea de zi mai era un proiect de hotărâre inițiat de Gheorghe Șoldan prin care CJ Suceava urma să solicite guvernului trecerea din domeniul public al statului român în cel al județului a trei imobile învecinate stadionului Areni, aflate în prezent în administrarea Agenției Naționale pentru Sport. Este vorba despre terenuri în suprafață totală de 8.290 de metri pătrați, împreună cu toate construcțiile aferente: sala de lupte greco-romane și atletism „Ilie Matei”, P+1, cu o suprafață desfășurată de 3.592 mp; hotelul și cantina, cu suprafață desfășurată de 1.292 mp; sediul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Suceava, P+1+d, suprafață desfășurată de 351 mp; vestiare și birouri, două garaje și o spălătorie, plus o altă construcție pe parcela de 297 mp. După respingerea proiectului pentru preluarea stadionului, Gheorghe Șoldan a retras proiectul pentru transferul celor trei imobile.