Proiectele de hotărâre privind vânzarea directă a unor terenuri din zona centrală a municipiului Suceava, încadrate la categoria curți-construcții și anexe, au picat la vot în ședința de vineri, 27 noiembrie, a Consiliului Local. Printre acestea s-a numărat și controversata tranzacție prin care fostul procuror-șef Dumitru Dîmbu urmărea să cumpere o parcelă situată în imediata vecinătate a Parcului Șipote.

Potrivit datelor din proiectul supus dezbaterii, era vorba despre un teren ultracentral în suprafață de 135 de metri pătrați, aflat pe strada Cireșilor nr. 28, pe care Dumitru Dîmbu îl are în prezent închiriat de la municipalitate. Prețul de vânzare directă fusese stabilit la 50.794 de lei, echivalentul a 9.500 de euro, fără TVA, adică aproximativ 70 de euro pe metrul pătrat. Suma a ridicat semne de întrebare, în condițiile în care chiar în dosarul de evaluare figurau oferte comparative din zone centrale, precum străzile Oituz, Mărășești sau Șipote, cu prețuri de trei până la patru ori mai mari, cuprinse între 200 și 312,4 euro pe metrul pătrat.

În cadrul discuțiilor din plen, s-a stabilit ca, pe viitor, proiectele care vizează înstrăinarea terenurilor de tip curți sau anexe din zona centrală a orașului să primească aviz nefavorabil din partea Comisiei de urbanism.

Deși proiectele au fost respinse, primarul Vasile Rîmbu a susținut principiul valorificării acestor suprafețe, arătând că vânzarea lor aduce bani la bugetul local și generează ulterior încasări mai mari din impozite decât sumele obținute în prezent din chirii. Totodată, primarul a admis că prețurile de pornire trebuie analizate mai atent înainte de a ajunge la vot. „Ar fi indicat ca în comisiile de specialitate să ne uităm și la valorile propuse”, a declarat primarul Vasile Rîmbu.

Menționăm că toate proiectele de hotărâre care aveau ca obiect vânzarea terenurilor din curți, pe care proprietarii locuințelor plătesc acum chirie la municipalitate, au picat la vot.