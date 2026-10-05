Administrație

Proiect prin care sucevenii să primească banii înapoi pentru abonamentele de parcare și un an gratuitate, inițiat de Lucian Harșovschi

Lucian Harșovschi a inițiat un proiect de HCL prin care sucevenii să primească banii înapoi banii pentru abonamentele de parcare și un an gratuitate
Lucian Harșovschi a inițiat un proiect de HCL prin care sucevenii să primească banii înapoi banii pentru abonamentele de parcare și un an gratuitate

Un proiect de Consiliu Local care va stârni multe discuții a fost inițiat și înregistrat oficial de către consilierul local Lucian Harșovschi, care afirmă răspicat: „Banii sucevenilor înșelați trebuie restituiți! Vasile Rîmbu trebuie să dea banii înapoi!”

Proiectul de HCL depus vizează mii de suceveni care au plătit, în baza HCL 39/2025, pentru locurile de parcare de reședință, deoarece se solicită ca aceștia să își primească banii înapoi, iar, ca măsură compensatorie, să beneficieze de încă 12 luni de gratuitate pentru locul plătit.

„Oamenii au plătit cu bună-credință pentru ceva de care, în realitate, nu au beneficiat așa cum li s-a promis. Această nedreptate trebuie reparată.
Am propus ca restituirea banilor să fie cât mai simplă: o cerere și documentele doveditoare, transmise inclusiv prin e-mail, fără ca oamenii să fie nevoiți să vină la Primărie.
Acest proiect trebuie să ajungă pe ordinea de zi și să fie votat. Vasile Rîmbu trebuie să pună interesul sucevenilor înaintea încasărilor la buget și să respecte drepturile oamenilor”, spune Lucian Harșovschi.

În paralel, consilierii PSD au inițiat și depus un proiect pentru revenirea abonamentului de parcare la 100 de lei/an.

„Dincolo de partide, aici este vorba despre oameni. Despre respect, corectitudine și despre obligația de a îndrepta o nedreptate făcută miilor de suceveni”, afirmă Lucian Harșovschi, al cărui proiect de HCL include nu doar justificarea unei astfel de decizii, ci și modelul de cerere pentru restituirea sumei plătite pentru abonamentul de parcare, pentru ușurarea procedurilor.

Proiect prin care sucevenii să primească banii înapoi pentru abonamentele de parcare și un an gratuitate, inițiat de Lucian Harșovschi
Proiect prin care sucevenii să primească banii înapoi pentru abonamentele de parcare și un an gratuitate, inițiat de Lucian Harșovschi
Proiect prin care sucevenii să primească banii înapoi pentru abonamentele de parcare și un an gratuitate, inițiat de Lucian Harșovschi
Proiect prin care sucevenii să primească banii înapoi pentru abonamentele de parcare și un an gratuitate, inițiat de Lucian Harșovschi
Proiect prin care sucevenii să primească banii înapoi pentru abonamentele de parcare și un an gratuitate, inițiat de Lucian Harșovschi
Proiect prin care sucevenii să primească banii înapoi pentru abonamentele de parcare și un an gratuitate, inițiat de Lucian Harșovschi
Lucian Harșovschi a inițiat un proiect de HCL prin care sucevenii să primească banii înapoi banii pentru abonamentele de parcare și un an gratuitate
Lucian Harșovschi a inițiat un proiect de HCL prin care sucevenii să primească banii înapoi banii pentru abonamentele de parcare și un an gratuitate

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