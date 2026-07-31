Proiect de reducere a prețului abonamentului de parcare în Suceava, depus de consilierii PSD

Grupul celor 10 consilieri locali ai PSD Suceava a depus un proiect pentru reducerea abonamentului pentru parcările de reședință de la 500 la 100 de lei pe an, a informat vineri după-amiază biroul de presă al PSD.

Proiectul de hotărâre de consiliu local vizează modificarea și completarea regulamentului de organizare și funcționare a sistemului de parcare din municipiul reședință de județ.

Principala modificare propusă se referă la reducerea tarifului pentru abonamentele de reședință de la 500 de lei la 100 de lei pe an, măsură prin care social-democrații spun că urmăresc diminuarea presiunii financiare asupra sucevenilor.

În același timp, proiectul prevede măsuri compensatorii pentru persoanele care au achitat deja abonamentele la tariful de 500 de lei, astfel încât acestea să nu fie dezavantajate în urma modificării regulamentului.

Consilierii locali PSD propun și reducerea cu aproximativ 20% a tarifelor pentru abonamentele generale de parcare, precum și modificarea programului de funcționare a parcărilor cu plată, de la intervalul actual la intervalul orar 08:00–16:00.

Proiectul de hotărâre include și o serie de măsuri considerate necesare pentru modernizarea și eficientizarea sistemului de parcare din municipiul Suceava.

Printre acestea se numără reglementarea utilizării locurilor destinate încărcării autovehiculelor electrice, astfel încât șoferii să nu plătească și tariful de parcare în timpul încărcării, introducerea unei perioade de grație după finalizarea încărcării și aplicarea tarifării doar în cazul ocupării nejustificate a stației după expirarea acestei perioade.

Inițiatorii afirmă că prin acest proiect sunt clarificate drepturile și obligațiile titularilor de abonamente și sunt simplificate o serie de proceduri administrative, pentru ca sistemul de parcare să fie mai ușor de utilizat și mai corect pentru toți cetățenii.

„Prin aceste modificări, consilierii locali PSD își propun un sistem de parcare mai echitabil, mai eficient și mai bine adaptat nevoilor sucevenilor”, se mai arată în comunicatul transmis de PSD Suceava.