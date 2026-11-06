Un amplu proiect de reabilitare și modernizare a zonei din jurul statuii ecvestre a domnitorului Ștefan cel Mare, din Parcul Șipote, urmează să fie pus în aplicare de municipalitatea suceveană, după ce va fi licitat și adjudecat, în vederea execuției lucrărilor.

Proiectul include și amenajarea unui miniamfiteatru urban, destinat manifestărilor culturale, artistice şi educative, încât zona monumentului ecvestru va fi transformată într-o piațetă culturală.

Valoarea de realizare a proiectului ”Reabilitare, reparații capitale și modernizare platformă amplasament statuie ecvestră Ştefan cel Mare din Suceava” este estimată la 5,875 milioane de lei cu TVA inclus.

”E absolută nevoie de modernizare acolo pentru că statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare este una dintre cărțile de vizită ale municipiului Suceava în fața turiștilor care vin la Cetate și fac acolo popas. Trebuie să legăm acest proiect și de investiția pe fonduri europene și de la buget de amenajare a Parcului Șipote”, a menționat Vasile Rîmbu. Pentru realizarea investiției sunt necesare aprobări și de la Ministerul Culturii.

Proiect de modernizare a zonei din jurul statuii lui Ștefan cel Mare, din Parcul Șipote, aprobat în Consiliul Local Suceava

Răspunzând criticilor referitoare la valorile mari ale unor componente ale proiectului, primarul Vasile Rîmbu a ținut să-i liniștească pe cei care au ”emoții” în această privință, deoarece prin licitație se vor regla anumite aspecte. El a dat și câteva exemple în acest sens:

parcarea de la Sala Polivalentă de 5.000 de locuri, cu o valoare estimativă de 16 milioane lei, adjudecată cu 11,3 milioane lei;

modernizarea străzii Eugen Lovinescu – valoarea estimată de 3,6 milioane lei, realizată cu 1,45 milioane lei;

strada Pictor Dumitru Dacian – valoare estimată de 4 milioane de lei, realizată cu 1,4 milioane lei.

În cele din urmă, proiectul inițiat de primarul Vasile Rîmbu și viceprimarul Dan Cușnir a fost aprobat în ședința extraordinară din 6 noiembrie cu 12 voturi ”pentru”, unul ”împotrivă” și patru abțineri.

Necesitatea acestuia este justificată de inițiatori prin prisma degradărilor existente, a unor necesități de intervenție, inclusiv la ziduri de sprijin, de suplimentare a componentelor de iluminat arhitectural.

Monumentul ecvestru şi soclul acestuia nu fac obiectul intervențiilor.