Actualitate

Proiect de 5,8 milioane de lei promovat de CJ Suceava pentru montarea de panouri solare pentru producerea energiei la 11 instituții publice

Proiect de 5,8 milioane de lei promovat de CJ Suceava pentru montarea de panouri solare pentru producerea energiei la 11 instituții publice
Proiect de 5,8 milioane de lei promovat de CJ Suceava pentru montarea de panouri solare pentru producerea energiei la 11 instituții publice

Consiliul Județean Suceava a aprobat vineri proiectul privind realizarea unor investiții în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară, cu sisteme de stocare integrate, pentru 11 puncte de consum din județ. Potrivit președintelui CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, cele 11 puncte de consum vor fi amplasate la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava – corpul vechi, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, Căminul pentru Persoane Vârstnice Sasca Mică, Centrul de Abilitare și Reabilitare „Sf. Vasile” Costâna și Centrul de Abilitare și Reabilitare „Sf. Veronica” Costâna, Centrul de Abilitare și Reabilitare Todirești, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zvoriștea, Centrul de Abilitare și Reabilitare Mitocu Dragomirnei, Centrul de Abilitare și Reabilitare Pojorâta și Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Ama Deus” Siret. Gheorghe Șoldan a arătat că valoarea totală a proiectului este de 5.806.677,85 de lei, inclusiv TVA, echivalentul a aproximativ 1,1 milioane de euro. Din această sumă, 4.290.180,31 de lei reprezintă cheltuieli eligibile, iar 1.516.497,54 de lei sunt cheltuieli neeligibile.

El a arătat că investiția are ca obiectiv producerea de energie electrică din surse solare pentru autoconsum, prin instalarea unor noi capacități de producere a energiei și a unor capacități de stocare.

Recomandări

ANUNȚ PUBLIC: INSTALARE CAPACITATE NOUĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA NIVELUL SOCIETĂȚII IATCU SPEED S.R.L.

Fonduri Europene

ANUNȚ PUBLIC: INSTALARE CAPACITATE NOUĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA NIVELUL SOCIETĂȚII IATCU SPEED S.R.L.

Fonduri Europene

ANUNȚ PUBLIC: INSTALARE CAPACITATE NOUĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA NIVELUL SOCIETĂȚII IATCU SPEED S.R.L.

ANUNȚ PUBLIC: INSTALARE CAPACITATE NOUĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA NIVELUL SOCIETĂȚII IATCU SPEED S.R.L.
INSTALARE CAPACITATE NOUĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA NIVELUL SOCIETĂȚII IATCU SPEED S.R.L.

Fonduri Europene

INSTALARE CAPACITATE NOUĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA NIVELUL SOCIETĂȚII IATCU SPEED S.R.L.

Fonduri Europene

INSTALARE CAPACITATE NOUĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA NIVELUL SOCIETĂȚII IATCU SPEED S.R.L.

INSTALARE CAPACITATE NOUĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA NIVELUL SOCIETĂȚII IATCU SPEED S.R.L.
INSTALARE CAPACITATE NOUĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA NIVELUL SOCIETĂŢII IATCU SPEED S.R.L.

Fonduri Europene

INSTALARE CAPACITATE NOUĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA NIVELUL SOCIETĂŢII IATCU SPEED S.R.L.

Fonduri Europene

INSTALARE CAPACITATE NOUĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA NIVELUL SOCIETĂŢII IATCU SPEED S.R.L.

INSTALARE CAPACITATE NOUĂ DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA NIVELUL SOCIETĂŢII IATCU SPEED S.R.L.
Primarul din Șcheia, Cristinel Burac, anunță investiții de peste 36 de milioane de lei în comună, cu alocări substanțiale pentru drumuri și utilități publice

Administrație

Primarul din Șcheia, Cristinel Burac, anunță investiții de peste 36 de milioane de lei în comună, cu alocări substanțiale pentru drumuri și utilități publice

Administrație

Primarul din Șcheia, Cristinel Burac, anunță investiții de peste 36 de milioane de lei în comună, cu alocări substanțiale pentru drumuri și utilități publice

Primarul din Șcheia, Cristinel Burac, anunță investiții de peste 36 de milioane de lei în comună, cu alocări substanțiale pentru drumuri și utilități publice
INSTALARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA NIVELUL SOCIETATII IATCU SPEED SRL, 1 MWH

Fonduri Europene

INSTALARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA NIVELUL SOCIETATII IATCU SPEED SRL, 1 MWH

Fonduri Europene

INSTALARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA NIVELUL SOCIETATII IATCU SPEED SRL, 1 MWH

INSTALARE CAPACITATE NOUA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE LA NIVELUL SOCIETATII IATCU SPEED SRL, 1 MWH