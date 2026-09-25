Proiect de 5,8 milioane de lei promovat de CJ Suceava pentru montarea de panouri solare pentru producerea energiei la 11 instituții publice

Consiliul Județean Suceava a aprobat vineri proiectul privind realizarea unor investiții în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie solară, cu sisteme de stocare integrate, pentru 11 puncte de consum din județ. Potrivit președintelui CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, cele 11 puncte de consum vor fi amplasate la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava – corpul vechi, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava, Căminul pentru Persoane Vârstnice Sasca Mică, Centrul de Abilitare și Reabilitare „Sf. Vasile” Costâna și Centrul de Abilitare și Reabilitare „Sf. Veronica” Costâna, Centrul de Abilitare și Reabilitare Todirești, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Suceava, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zvoriștea, Centrul de Abilitare și Reabilitare Mitocu Dragomirnei, Centrul de Abilitare și Reabilitare Pojorâta și Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Ama Deus” Siret. Gheorghe Șoldan a arătat că valoarea totală a proiectului este de 5.806.677,85 de lei, inclusiv TVA, echivalentul a aproximativ 1,1 milioane de euro. Din această sumă, 4.290.180,31 de lei reprezintă cheltuieli eligibile, iar 1.516.497,54 de lei sunt cheltuieli neeligibile.

El a arătat că investiția are ca obiectiv producerea de energie electrică din surse solare pentru autoconsum, prin instalarea unor noi capacități de producere a energiei și a unor capacități de stocare.