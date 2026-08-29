Programul slujbelor în cinstea Icoanei Maicii Domnului – Făcătoare de Minuni din Biserica Spitalului Vechi Suceava

Programul slujbelor în cinstea Icoanei Maicii Domnului – Făcătoare de Minuni din Biserica Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din municipiul Suceava (din incinta Spitalului Vechi) este următorul:

duminică, 30 august, între orele 7:00-12:00, Utrenia, Acatist, Sf. Liturghie; la ora 17:00: Slujba de priveghere în cinstea Icoanei Maicii Domnului – Făcătoare de Minuni, cu sobor de preoți;

luni, 31 august, în ziua de prăznuire a Icoanei Maicii Domnului – Făcătoare de Minuni, slujbele vor fi organizate astfel: 7:00-12:00, Utrenia, Acatist, Aghiazma, Sf. Liturghie cu sobor de preoți; la ora 12:00, Procesiune cu Icoana Maicii Domnului – Făcătoare de Minuni. Începând cu ora 17:00, Slujba de priveghere în cinstea începutului Noului An Bisericesc, Vecernia, Litie, Paraclisul Maicii Domnului.

Biserica Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” din municipiul Suceava are hramurile „Izvorul Tămăduirii”, „Sf. M. Mc. Efrem cel Nou”, „Sfântul Ierarh Nectarie”, „Sfântul Ierarh Nicolae”.

Lăcașul de cult are formă unei nave, „al cărei cârmaci este Hristos”. Are 12 vitralii, un mozaic cu Sfântul Nicolae și mai multe racle din argint poleit cu aur, care adăpostesc moaștele a peste 75 de sfinți, fărâme din Lemnul Sfintei Cruci de la Ierusalim și din Brâul Maicii Domnului.

Icoana Maicii Domnului – Făcătoare de Minuni din Biserica Spitalului Vechi Suceava a lăcrimat în timpul Sfintei Liturghii din 31 august 2003, când se cinstește „Punerea în Raclă a cinstitului Brâu al Maicii Domnului”, în timpul cântării „Vrednică ești cu adevărat”, după cum ne-a spus preotul misionar Constantin Diaconașu: „Biserica era plină de lume. Când s-a cântat <Vrednic ești cu adevărat>, o femeie a spus că Maica Domnului plânge. S-a făcut forfotă în biserică, am întrebat ce e. Am mers și eu la icoană și am văzut cum picurau lacrimi din ochi. A mai lăcrimat în anul următor, de Florii, de Sfânta Maria și în 2006 în Postul Mare”.