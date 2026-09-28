Programul lunii octombrie la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava

Luna octombrie se apropie cu pași repezi și aduce atât spectacole consacrate pe scena teatrului sucevean – Teatrul Municipal „Matei Vișniec”, dar și o premieră – o comedie clasică, dar cât se poate de actuală – „Visul unei nopți de vară”, o proiecție de film, un spectacol în deplasare, precum și activități cu copii.

2 / Vineri / 20:00 – Mica Sirie TMMVS

Mica Sirie este un film documentar de Mădălina Roșca și Reem Karssli. O poveste cu misiuni improbabile, cu oameni prinși între o Sirie din care au fugit pentru a-și salva viața și o Europă care uneori pare să-i îmbrățișeze, iar alteori pare să îi împingă înapoi de unde au venit.

4 / Duminică / 19:00 – Münchausen TMMVS

Spectacolul Münchausen e povestea din spatele poveștilor, o reimaginare psihologizată și ironică a aventurilor celebrului baron. O emoționantă monodramă cu Cătălin Ștefan Mîndru, în regia lui Ovidiu Caița.

7 / Miercuri / 19:00 – Cabaretul cuvintelor Teatrul Luceafărul Iași

Spectacolul Cabaretul cuvintelor de Matei Vișniec, regizat chiar de autor, ajunge la Iași, la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tânăr organizat de Teatrul pentru copii și tineret „Luceafărul”.

11 / Duminică / 19:00 – Artă TMMVS

Sub descrierea unei întâmplări aparent banale – achiziția unui tablou alb, Artă ne vorbește despre absurdul, cinismul și violența emoțională a lumii în care trăim. O lume în derivă.

14 / Miercuri / 11:00/ 13:00 – Suflet de păpușă TMMVS

Suflet de păpușă, un spectacol dedicat copiilor și regizat de Gheorghe Mândru, ne invită într-o călătorie delicată despre legătura misterioasă dintre om, poveste și identitate. Suflet de păpușă este o poveste despre imaginație, despre puterea de a visa și despre copilul din noi, pe care nu ar trebui să-l pierdem niciodată.

15 / Joi / 11:00 – A fost odată ca niciodată Casa Cărții

Orice întâlnire întru lectură este un câștig. Cu atât mai mare cu cât se adresează elevilor. A fost odată ca niciodată este un atelier de storytelling pentru copii, coordonat de Narcisa Marian, care va avea loc la Alexandria Librării- Casa Cărții.

23 Vineri/ 24 Sâmbătă/ 19:00 – Visul unei nopți de vară – PREMIERĂ TMMVS

Visul unei nopți de vară de William Shakespeare, în regia lui Vladimir Anton, este prima producție a stagiunii. O comedie romantică, o poveste magică despre iubire, cu spiriduși și ființe feerice care încurcă și descurcă firul narativ cu umor și imaginație.

29 / Joi / 19:00 – PiSiCi TMMVS

Cea mai jucată producție a Teatrului Municipal „Matei Vișniec” Suceava și una dintre cele mai îndrăgite de public revine pe scenă! PiSiCi, un spectacol concert conceput de Bobo Burlăcianu și Bobi Dumitraş (Fără Zahăr) apare într-o nouă formulă, cu o distribuție împrospătată dar cu același farmec.

31 / Sâmbătă / 19:00 – Artă TMMVS

Pus în scenă de cunoscutul regizor Felix Alexa, Artă de Yasmina Reza a avut premiera în iunie, anul acesta, fiind cel de-al 44-lea spectacol produs de Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava, în cele zece stagiuni de până acum.