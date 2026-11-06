Programul liturgic cu ocazia prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Mina și a aducerii fragmentului din cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă la Biserica „Sfântul Mucenic Mina” – Obcini, Suceava

În perioada 9-12 noiembrie 2026 Parohia „Sfântul Mucenic Mina” din cartierul Obcini al municipiului Suceava își va sărbători ocrotitorul spiritual printr-o serie de manifestări liturgice, misionare și cultural-catehetice (dedicate cinstirii Sfântului Mare Mucenic Mina). În mod deosebit, sărbătoarea hramului va fi încununată de aducerea, pentru prima dată, a unui fragment din cinstitele moaște ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă, păstrat la Mănăstirea Schitul Darvari din București.

Evenimentul misionar-pastoral este organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, și a Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților.

Un aspect deosebit îl constituie faptul că Biserica „Sfântul Mucenic Mina” din cartierul Obicini adăpostește un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Mina, așezat permanent spre închinarea credincioșilor. Astfel, în zilele hramului, cei care vor trece pragul sfântului locaș vor avea binecuvântarea de a se închina atât la moaștele Sfântului Mare Mucenic Mina, ocrotitorul parohiei, cât și la cele ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă, doi sfinți care, de-a lungul vremii, s-au făcut cunoscuți prin numeroasele minuni și vindecări săvârșite de Dumnezeu prin mijlocirea lor.

Manifestările dedicate hramului vor debuta luni, 9 noiembrie 2026, la ora 17:00, prin întâmpinarea raclei cu moaștele Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă și a icoanei Maicii Domnului „Aflarea celor pierduți” în curtea Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava.

În continuare, se va desfășura procesiunea „Pe urmele Sfinților Tămăduitori”, pe traseul dintre Spitalul Județean și Biserica „Sfântul Mucenic Mina”, cu participarea Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

A doua zi, marți, 10 noiembrie, va fi oficiată Sfânta Liturghie, începând cu ora 09:00. De la ora 10:45 va fi organizat Atelierul catehetic „Sfinții – prietenii copiilor”.

Seara, de la ora 17:00, va fi săvârșită Privegherea Mare în cinstea Sfântului Mare Mucenic Mina și a Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă.

Miercuri, 11 noiembrie, programul va continua cu Sfânta Liturghie oficiată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul. În aceeași zi, de la ora 17:00, credincioșii vor putea participa la Sfânta Taină a Maslului, săvârșită în sobor de preoți și diaconi. La finalul slujbei vor fi citite molifte, precum și rugăciuni de binecuvântare și de dezlegare.

Îi îndemnăm pe toți credincioșii să se alăture acestei sărbători a credinței și a nădejdii, să pășească pragul bisericii noastre și să înalțe rugăciuni înaintea cinstitelor moaște ale Sfântului Mare Mucenic Mina și ale Sfintei Cuvioase Matrona cea Oarbă, încredințându-și mijlocirii lor suferințele, încercările și dorințele de vindecare sufletească și trupească.

Pr. Ciprian Blaga