Deschiderea Târgurilor de Crăciun, roată panoramică, premierea cuplurilor de aur, aprinderea iluminatului festiv în bradul de Crăciun și concerte, inclusiv cu Fuego și The Urs, sunt principalele evenimente pregătite pentru suceveni în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie 2026.

Evenimentele dedicate debutului sărbătorilor de iarnă și Zilei Naționale a României, în municipiul Suceava:

Târguri de Crăciun și roată panoramică

28 Noiembrie – Ziua Bucovinei

10:30 – Deschiderea oficială a Târgului de Crăciun din centrul municipiului Suceava, în prezența primarului Vasile Rîmbu;

17:00 – Punerea în funcțiune a roții panoramice din centrul municipiului Suceava;

18:00 – Deschiderea Târgului de Crăciun „La Tărâm” din zona Patinoarului de pe strada Universității.

Târg de Crăciun în centrul Sucevei

Premierea cuplurilor de aur

Pe 28 și 29 noiembrie, începând cu ora 14:00, la Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava” în sala Pimen Suceveanul, va avea loc premierea a 200 de cupluri de aur din municipiul Suceava, în prezența Preasfințitului Părinte Damaschin Dorneanul, a primarului Vasile Rîmbu și a viceprimarului Dan Ioan Cușnir, în semn de respect și apreciere pentru cei care sărbătoresc 50 de ani de căsătorie.

Invitată de onoare a evenimentului va fi îndrăgita interpretă Irina Loghin.

Ziua Națională a României și aprinderea iluminatului festiv

Sucevenii sunt invitați marți, 1 Decembrie, în centrul municipiului Suceava pentru a sărbători Ziua Națională a României și să întâmpine magia sărbătorilor de iarnă.

Programul evenimentului:

12:00 – Ceremonial militar și religios în Piața Tricolorului, la Monumentul Eroilor „Bucovina Înaripată”;

17:30 – Program artistic susținut de copii – cântece patriotice și folclor;

18:00 – Intonarea Imnului Național al României;

18:03 – Aprinderea iluminatului festiv al bradului de Crăciun;

18:05 – Ansamblul „Flori Vicovene” din Vicovu de Sus;

18:30 – Concert THE URS – artistul din Republica Moldova, cunoscut publicului pentru piesa „Tărâmul interzis”, va aduce pe scenă un moment muzical cu influențe pop și piese încărcate de emoție;

19:30 – Concert FUEGO – îndrăgitul artist va interpreta piese cunoscute din repertoriul propriu, precum și cântece românești apreciate de public.

”Vă așteptăm cu mic, cu mare, alături de familie, prieteni și cei dragi, să ne bucurăm împreună de aceste zile de sărbătoare, pline de tradiție, muzică, lumină și emoție, să întâmpinăm împreună magia sărbătorilor de iarnă în municipiul Suceava!” au transmis organizatorii evenimentelor, administrația municipiului Suceava.