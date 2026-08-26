Program special de furnizare a apei în localitățile Roșcani și Poiana, pe fondul secetei prelungite

Începând cu data de 26 august 2026, furnizarea apei potabile va fi realizată după un program special, ca urmare a secetei prelungite și a deficitului de apă din sursele care alimentează sistemul Liteni.

ACET Suceava precizează că afectați vor fi locuitorii din Roșcani, orașul Liteni, și Poiana, orașul Dolhasca.

”Cantitățile disponibile în sursele Liteni și Corni au scăzut, în timp ce consumul de apă a crescut semnificativ, inclusiv ca urmare a utilizării apei potabile pentru udarea grădinilor și a spațiilor verzi. În aceste condiții, rezervoarele sistemului de alimentare cu apă Liteni se golesc rapid, ceea ce afectează continuitatea furnizării către consumatori”, spun reprezentanții furnizorului regional de servicii de apă și canalizare.

În localitatea Roșcani, începând de miercuri, 26 august, furnizarea apei va urma un sistem alternativ:

26 august – furnizarea apei este sistată pe parcursul întregii zile, pentru acumularea apei în rezervorul de 150 mc;

27 august, de la ora 16:00 – reluarea furnizării apei, până la atingerea nivelului de incendiu din rezervor;

28 august – sistarea furnizării pe întreaga zi;

29 august, de la ora 16:00 – reluarea furnizării, până la atingerea nivelului de incendiu;

30 august – sistarea furnizării pe întreaga zi;

31 august, de la ora 16:00 – reluarea furnizării;

1 septembrie – sistarea furnizării pe întreaga zi;

2 septembrie, de la ora 16:00 – reluarea furnizării;

3 septembrie – sistarea furnizării pe întreaga zi.

Programul va continua după același principiu, cu o zi de furnizare, începând cu ora 16:00, urmată de o zi de sistare, până la refacerea disponibilului de apă din sursă.

Pentru localitatea Poiana, orașul Dolhasca, alimentată din rețeaua de distribuție a localității Corni, va fi introdus un program zilnic de furnizare a apei, în următoarele intervale: 07:00-09:00 și 18:00-21:00.

ACET precizează că, în cazul în care sursa Corni nu va mai dispune de suficientă apă pentru alimentarea localităților Corni, Siliștea, Roșcani și Liteni, furnizarea apei către Poiana va putea fi sistată temporar, până la refacerea nivelului hidrostatic al sursei.

Recomandări pentru consumatori

La reluarea furnizării, este posibil ca apa să prezinte temporar valori mai ridicate ale turbidității. În această situație, ACET recomandă ca robinetul să fie lăsat deschis câteva minute, iar apa să fie utilizată doar în scopuri menajere până la limpezire. În cazul în care problema persistă, consumatorii sunt rugați să sesizeze Dispeceratul ACET, pentru ca o echipă specializată să se deplaseze în zonă.

De asemenea, operatorul recomandă locuitorilor afectați să își creeze rezerve de apă potabilă pentru perioadele în care furnizarea este întreruptă.

Pentru informații suplimentare sau sesizări, consumatorii pot contacta ACET SA Suceava la numerele: 0230 523 117 și 0734 739 944.

”ACET SA Suceava își cere scuze pentru disconfortul creat și face apel la consumatori să utilizeze responsabil apa potabilă, în contextul deficitului de apă generat de seceta prelungită”, au mai transmis reprezentanții companiei.