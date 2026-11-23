Profesorul de educație tehnologică Romeo Bolohan a câștigat concursul pentru funcția de director al Școlii Gimnaziale „Constantin Morariu” Pătrăuți, unitate cu aproape 800 de elevi.

Ultima etapă, interviul, s-a consumat săptămâna trecută și a încheiat cu succes concursul care a început la finele acestei veri.

După 25 de ani la catedră, profesorul a menționat că a hotărât să se implice mai profund în soluționarea unor probleme din sistem și să se înscrie și la concursul pentru funcțiile de conducere, organizat de Ministerul Educației.

„Am făcut acest pas și m-am înscris pentru funcția de director la liceul din Dumbrăveni, școala mea de suflet, și la Școala Gimnazială Pătrăuți, o unitate pe care o cunosc, la fel și comunitatea de acolo, și unde cred că e nevoie de câteva schimbări.

Am trecut cu bine de prima probă a concursului, apoi la proba scrisă am luat 9,50, iar la evaluarea planului managerial am luat 9,60 pentru Pătrăuți și o notă mult mai mică pentru Dumbrăveni, care nu mi-a permis să merg mai departe.

Am continuat cu interviul pentru Pătrăuți, unde am avut foarte mari emoții. Fiind o perioadă lungă în care s-a desfășurat acest concurs s-a acumulat multă tensiune, stres. Emoțiile însă s-au spulberat în fața comisiei, unde m-am descurcat foarte bine. Nota finală a concursului a fost 9,17”, a spus Bolohan.

Acesta a menționat că acest rezultat îl responsabilizează, mai ales că la școala din Pătrăuți sunt multe lucruri de îndreptat.

Creșterea motivației în rândul copiilor prin implicarea lor în activități extrașcolare, în proiecte și concursuri, scăderea absenteismului prin discuții cu familiile, cu implicarea mediatorului școlar, creșterea procentului de promovare la evaluarea națională, „spargerea” statisticilor negative referitoare la această școală sunt câteva dintre obiectivele profesorului.

„Așa cum eu am fost bolnav și m-am vindecat, așa vreau să fac această școală sănătoasă, să sparg statisticile negative, să discut cu profesorii, cu elevii și familiile lor și să identificăm problemele și cum pot fi acestea rezolvate. Vreau să țin aproape, să vadă că îmi pasă de ei, să ridicăm împreună această școală”.

Profesorul Romeo Bolohan a câștigat concursul pentru funcția de director al școlii din Pătrăuți

A intrat la catedră în 2001

Romeo Bolohan s-a născut în 1977, la Suceava, iar până la vârsta de 26 de ani a crescut la casa de copii.

A urmat școala gimnazială din Liteni și apoi Liceul Industrial Nr. 2, unde a cunoscut-o pe profesoara de limba română Stanislava Maria Iachimovschi, președinte de onoare al Uniunii Polonezilor din România.

„Inspirat de dumneaei, dorința mea a fost să devin profesor de limba și literatura română. Mi-a fost mentor, iar admirația era reciprocă. Am dat în 1996 la Cluj, la Filologie, dar nu am intrat, era concurență mare.

Apoi, în toamnă, am încercat la Mecanică, la Prelucrarea lemnului, la Suceava, unde am urmat facultatea 5 ani.

Eram un băiat necăjit, fără sprijin, fără stimă de sine. Dar m-a ajutat faptul că m-am înscris voluntar la Salvați Copiii, unde m-am implicat în multe proiecte și unde mi-am dat seama că pot face mai mult. Am învățat Convenția ONU pentru drepturile copilului, cap-coadă, o știu și acum la perfecție, poate și de aceea sunt atât de atent la respectarea ei”.

În 2001 a obținut diploma de licență și în același an a intrat în sistemul de învățământ, profesor de educație tehnologică la Dumbrăveni.

A urmat două programe de master, un program de reconversie profesională în TIC, a dat definitivatul și apoi a obținut toate gradele didactice.

„Eram foarte atașat de școală, de copii și așa am rămas și în ziua de astăzi. Eram extrem de pasionat de munca la catedră, nu voiam nici vacanță, voiam doar să fiu la școală”.

Profesorul a lansat și coordonat o serie de proiecte care au transformat viețile multor tineri din Dumbrăveni, dar și din casele de copii din Suceava.

A fondat ONG-uri care se ocupă de diferite proiecte de educație și de sprijinire a tinerilor din medii defavorizate, inclusiv din centrele de plasament.

A căutat întotdeauna să le ofere oportunități copiilor pentru a-și depăși limitele, să-i încurajeze să se implice.

Alături de elevii săi, a reușit să câștige premii la olimpiade și concursuri.

În 2012, a câștigat marele premiu la concursul național „Tortul aniversar Disneyland Paris”, obținând o excursie la Disneyland Paris alături de elevii săi, un premiu de care este foarte mândru și de care amintește și astăzi.

În 2014, a câștigat premiul „Mentor pentru Excelenţă în Educaţie”, a fost finalist al campaniei „Liga profesorilor excepționali” în 2024 și 2026.

În 2024, a ajuns în finala campaniei Omul Anului, de pe TVR 1.

„Vreau să am rezultate bune și cu elevii de la Pătrăuți, să-i implic în proiecte, să realizăm lucruri importante împreună”.