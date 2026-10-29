Profesorul Petru Crăciun însoțește lotul României la Olimpiada Internațională de Astronomie de Juniori, din Thailanda

Profesorul Petru Crăciun face parte din delegația care însoțește lotul României la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori (IOAAjr), competiție care se desfășoară în prima săptămână a lunii noiembrie, în Ubon, Thailanda, cu participarea a peste 30 de țări.

Inspectorul școlar general adjunct Petru Crăciun, coordonator principal al lotului național, Cătălina Mirițescu, fostă olimpică pe plan internațional, cu studii doctorale în Spania, voluntar la Centrul de excelență în astronomie și astrofizică de la Suceava, și inspectorul Elisabeta Ana Naghi, din cadrul Ministerului Educației, însoțesc lotul de cinci olimpici care vor reprezenta România.

Elisabeta Naghi și Petru Crăciun

În competiție participă elevi de gimnaziu, echipa României fiind alcătuită din doi elevi din București, unul din Timișoara, unul din Piatra Neamț și unul din Constanța.

Sunt elevi care, deși sunt cel mult în clasa a VIII-a, stăpânesc noțiuni avansate de matematică și fizică, inclusiv de nivelul clasei a XII-a. Aceștia studiază suplimentar și se pregătesc intens pentru participarea la competiții de acest calibru.

Programul competiției cuprinde mai multe probe principale.

Elevii trebuie să rezolve probleme de astronomie și astrofizică, să proceseze și să interpreteze date astronomice și să demonstreze că pot face observații folosind telescoape și instrumente specifice.

Prima ediție a Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori (IOAAjr) s-a desfășurat la Suceava, la Câmpulung Moldovenesc, în 2022.