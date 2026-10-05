„Profesorul construiește celelalte profesii. Dacă vrem medici buni, ingineri buni, cercetători și economiști buni, trebuie să avem profesori foarte buni”

De Ziua Mondială a Educației, profesoara de limba și literatura română Lidia Mihaela Mîrzac, de la Colegiul Silvic „Bucovina” din Câmpulung Moldovenesc, propune o reflecție asupra uneia dintre cele mai importante profesii din societate: aceea de dascăl.

Cu o experiență care se întinde pe parcursul a zeci de ani, profesoara mărturisește că anii petrecuți în școală i-au întărit convingerea că meseria de profesor este una dintre cele mai importante profesii din lume.

„Profesorul construiește celelalte profesii”, este una dintre ideile centrale ale mesajului.

„Cu cât trec anii, (…) cu atât sunt mai convinsă că meseria de profesor este una dintre cele mai importante meserii din lume. Poate chiar cea mai importantă. Nu pentru că medicul, inginerul, cercetătorul, arhitectul sau oricare dintre oamenii care construiesc lumea în care trăim nu ar fi importanți. Ci pentru că, înainte ca ei să devină ceea ce sunt, a existat un profesor.

Profesorul construiește celelalte profesii.

În spatele fiecărui medic, inginer, informatician, cercetător sau artist există profesori care au pus primele cărămizi: i-au învățat să citească, să gândească, să întrebe, să caute, să înțeleagă și să nu renunțe.

De aceea cred că la catedră ar trebui să ajungă cei mai buni dintre noi: cei mai bine pregătiți, cei mai serioși, cei mai competenți și, la fel de important, cei mai empatici”, spune aceasta.

„Nu putem cere excelență la catedră, dar să tratăm educația ca pe o cheltuială care trebuie redusă”

În viziunea profesoarei de la Colegiul Silvic „Bucovina”, importanța profesiei trebuie să se reflecte și în modul în care societatea îi tratează pe cei care o exercită.

Pentru ca acest lucru să fie posibil, educația trebuie tratată ca o investiție, iar profesorii trebuie să beneficieze de venituri corecte, dar și de respect, statut, condiții de muncă și încredere.

Profesoara atrage atenția asupra crizei de cadre didactice și a dificultăților tot mai mari în recrutarea profesorilor pentru anumite discipline, precum matematica, fizica sau chimia.

„Nu putem să ne dorim cei mai buni profesori dacă le transmitem, ani la rând, că munca lor valorează puțin. Nu putem cere excelență la catedră și, în același timp, să tratăm educația ca pe o cheltuială care trebuie redusă”, subliniază aceasta.

„Am început să confundăm simplificarea cu eficiența”

Prof. Mârzac aduce în discuție analfabetismul functional, pentru care sunt identificați responsabili școala, profesorii, copiii, părinții.

În opinia profesoarei, una dintre problemele actuale ale educației este tendința de a simplifica excesiv anumite conținuturi și exerciții. „Ne plângem că elevii nu mai înțeleg un text. Nici nu știu cum, când sintaxa nu se mai face decât așa… să nu zicem că nu facem. (…)

Cine mai face cu adevărat schema unei fraze care ocupă jumătate de pagină?

Cine mai stă cu elevii și urmărește fiecare relație dintre propoziții, fiecare element regent, fiecare subordonare?

Exercițiile de sintaxă s-au redus, de multe ori, la niște banalități.

Dar când construiai o schemă complicată nu făceai doar gramatică. Îți exersai mintea”.

În opinia profesoarei, se confundă simplificarea cu eficiența, în timp ce educația nu înseamnă să facem drumul cât mai ușor, ci ea trebuie să-l facă pe copil suficient de puternic pentru a parcurge și drumurile grele.

„Dacă vrem medici buni, ingineri buni, cercetători buni, trebuie să avem profesori foarte buni”

În finalul mesajului său de Ziua Educației, Lidia Mihaela Mîrzac revine la ideea fundamentală: calitatea viitorului unei societăți este strâns legată de calitatea educației, iar educația este legată, la rândul ei, de oamenii aflați la catedră.

„Dacă vrem medici buni, ingineri buni, cercetători buni, economiști buni, oameni capabili să gândească și să ia decizii, trebuie să avem profesori foarte buni. Iar dacă vrem profesori foarte buni, trebuie să fim dispuși să-i respectăm, să-i formăm și sa-i plătim pe măsura responsabilității lor.

Altfel, vom continua să ne plângem de un sistem pe care noi înșine refuzăm să-l tratăm ca pe ceea ce este: locul în care se construiește viitorul”.

Mesajul său se adresează și colegilor de breaslă, pe care îi îndeamnă să rămână exigenți, să apere școala adevărată și demnitatea de a nu-și micșora niciodată misiunea pentru a încăpea în statistici.

„Iar societății îi doresc să înțeleagă, înainte de a fi prea târziu, că nu există viitor mai bun fără profesori mai buni și că nu există profesori mai buni fără respect pentru profesia lor.

La mulți ani, Educației! La mulți ani celor care, în fiecare zi, nu doar predau lecții, ci construiesc oameni — și, prin ei, lumea de mâine!”, conchide aceasta.