Învățământ preuniversitar

Profesorii suceveni Petru Crăciun și Adrian Bodnărescu însoțesc lotul României la Olimpiada Internațională de Astronomie din Vietnam

Profesorii suceveni Petru Crăciun și Adrian Bodnărescu însoțesc lotul României la Olimpiada Internațională de Astronomie din Vietnam
Profesorii suceveni Petru Crăciun și Adrian Bodnărescu însoțesc lotul României la Olimpiada Internațională de Astronomie din Vietnam

Doi profesori suceveni fac parte din echipa care însoțește lotul României la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA 2026), competiție care se desfășoară în aceste zile la Hanoi, în Vietnam, cu participarea a peste 300 de concurenți din 66 de țări și teritorii.

Petru Crăciun, coordonator principal al lotului național, și Adrian Bodnărescu, profesor la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți și coordonator secundar al lotului, sunt cei doi reprezentanți ai Sucevei în delegația României.

Cei doi suceveni îi însoțesc și îi pregătesc pe cei cinci elevi din lotul național (din București, Bacău și Gheorgheni) de la ediția din acest an a competiției internaționale. Din delegația României mai face parte inspectorul Elisabeta Ana Naghi, din cadrul Ministerului Educației.

Programul competiției cuprinde patru probe principale: un test teoretic, un test de analiză a datelor, un test de observație și o competiție pe echipe. Elevii trebuie să rezolve probleme de astronomie și astrofizică, să proceseze și să interpreteze date astronomice și să demonstreze că pot face observații folosind telescoape și instrumente specifice.

Olimpiada se desfășoară până pe 5 octombrie, iar programul include, pe lângă probele de concurs, și activități culturale pentru delegațiile participante. Elevii și profesorii au ocazia să descopere obiective importante din Hanoi, între care Citadela Imperială Thang Long, Templul Literaturii – Universitatea Națională și Satul de Olărit Bat Trang.

IOAA 2026 este programată să reunească aproximativ 490 de delegați internaționali, dintre care 320 de concurenți, 124 de lideri de echipă, 37 de observatori și patru invitați, alături de membrii Consiliului Internațional IOAA.

Profesorii suceveni Petru Crăciun și Adrian Bodnărescu însoțesc lotul României la Olimpiada Internațională de Astronomie din Vietnam
Profesorii suceveni Petru Crăciun și Adrian Bodnărescu însoțesc lotul României la Olimpiada Internațională de Astronomie din Vietnam
  • Pregătirea loturilor de seniori și juniori a fost organizată la Suceava

Pregătirea lotului de seniori pentru participarea României la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică (IOAA) 2026 s-a desfășurat la Suceava.

Concomitent, a fost selecționat și pregătit lotul pentru Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori (IOAAJr) 2026, organizată la Ubon Ratchathani, Thailanda, în perioada 1–8 noiembrie 2026.

Elevii au participat la un program intensiv de pregătire teoretică și practică, axat pe tematica celor două olimpiade internaționale, alături de profesori de prestigiu din județ și din țară.

Profesorii suceveni Petru Crăciun și Adrian Bodnărescu însoțesc lotul României la Olimpiada Internațională de Astronomie din Vietnam
Profesorii suceveni Petru Crăciun și Adrian Bodnărescu însoțesc lotul României la Olimpiada Internațională de Astronomie din Vietnam

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