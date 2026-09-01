Profesorii s-au reîntors în activitate. Elevii revin la cursuri pe 7 septembrie

1 septembrie este data la care începe anul școlar 2026-2027 și data la care profesorii se reîntorc în activitate.

Au la dispoziție aproape o săptămână pentru a pune la punct ziua de 7 septembrie, când preșcolarii și elevii revin la cursuri.

Acest an școlar are o durată de 36 de săptămâni de cursuri, urmând să se încheie pe 18 iunie 2027.

Pentru clasele a XII-a zi, anul şcolar se încheie mai devreme, la data de 4 iunie 2027, iar pentru clasa a VIII-a, la 11 iunie 2027.

S-a păstrat formula actuală, cu module în loc de semestre și vacanță de schi în luna februarie, decisă de inspectoratele școlare.

Anul școlar următor se structurează pe intervale de cursuri și intervale de vacanță, astfel:

Modulul 1: luni, 7 septembrie – vineri, 23 octombrie 2026;

Vacanța de toamnă: sâmbătă, 24 octombrie – duminică, 1 noiembrie 2026;

Modulul 2: luni, 3 noiembrie – vineri, 22 decembrie 2026;

Vacanța de iarnă: sâmbătă, 23 decembrie 2026 – duminică, 10 ianuarie 2027;

Modulul 3: luni, 11 ianuarie – vineri, 12 februarie 2027;

Vacanța mobilă/de schi: luni, 15-21 februarie 2027;

Modulul 4: luni, 22 februarie – vineri, 23 aprilie 2027;

Vacanța de primăvară/Paște: sâmbătă, 24 aprilie – marți, 4 mai 2027;

Modulul 5: miercuri, 5 mai – vineri, 18 iunie 2027;

Vacanță: 19 iunie – 5 septembrie 2027.

Zile libere, pe lângă vacanțe

Elevii și profesorii se vor bucura și în următorul an școlar de câteva zile libere, declarate prin lege, datorită sărbătorilor religioase și evenimentelor istorice de la noi din țară.

Pe 5 octombrie este Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului, zi liberă pentru angajații din educație, însă aceasta va fi într-o zi de luni.

Urmează 30 noiembrie – Sfântul Andrei, într-o zi de luni, și 1 Decembrie, Ziua Națională, într-o zi de marți.

24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române, e duminică, deci nu va afecta desfășurarea cursurilor.

Urmează 1 Mai – Ziua Muncii, care e sâmbătă.

Oamenii școlii mai au liber, prin Contractul Colectiv de Muncă, și pe 4 mai 2027, în a treia zi de Paște, care pică marți.

Mai sunt libere: 1 iunie – marți, de Ziua Copilului, 5 iunie (sâmbătă), de Ziua învățătorului.

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfăşura în perioada 7 septembrie 2026 – 23 aprilie 2027, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Cele două programe se planifică în module diferite.