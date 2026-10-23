În luna octombrie, o delegație a Inspectoratului Școlar Județean Suceava a participat, la Universitatea din Perugia, Italia, la activitățile de lucru organizate în cadrul proiectului european IDEATE – „Inclusive Digital Education and Teacher Empowerment Academy”, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ Teacher Academies.

Proiectul reunește instituții partenere din România, Germania, Italia, Spania și Grecia și urmărește dezvoltarea unei educații digitale incluzive, accesibile și adaptate diversității nevoilor de învățare ale elevilor, cu o atenție deosebită acordată copiilor și tinerilor neurodivergenți și celor cu cerințe educaționale speciale (CES).

Profesori și inspectori suceveni, în schimb de bune practici europene privind educația incluzivă

IȘJ Suceava, implicat în managementul și dezvoltarea proiectului

Echipa de management a proiectului din partea IȘJ Suceava, coordonată de inspectorul școlar general adjunct, prof. Gabriel Matei, a fost reprezentată la activitățile de lucru și planificare strategică de:

Adriana Coțovanu – inspector școlar pentru învățământ primar;

psihopedagog Ciprian-Ionuț Manolache – inspector școlar pentru învățământ special și special integrat;

Ilie-Cristian Gorcea – inspector școlar de limba și literatura română.

La workshopurile practice și aplicațiile metodologice au participat cadre didactice selectate de IȘJ Suceava:

Raluca-Florentina Pintilie – Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava;

Corina Butnaru – Școala Gimnazială Moldova-Sulița;

Adrian-Ilie Sava – Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan” Pârteștii de Jos;

Ioan-Cezar Anuței – inspector școlar pentru discipline socio-umane și învățământ particular.

Profesori și inspectori suceveni, în schimb de bune practici europene privind educația incluzivă

Cinci zile de formare, colaborare și inovație

Programul desfășurat la Perugia a combinat activitățile de management și planificare strategică cu workshopuri metodologice, aplicații practice și vizite de studiu în școli incluzive.

Participanții au lucrat asupra unor teme precum diferențierea și pluralizarea învățării, microplanificarea lecțiilor incluzive, predarea colaborativă și utilizarea tehnologiei pentru sprijinirea participării tuturor elevilor.

Un loc important în program l-au ocupat inovația și robotica educațională, participanții explorând modalități concrete de utilizare a robotului interactiv Robbie în contexte de învățare incluzivă. Activitățile au fost completate de sesiuni dedicate planificării lecțiilor și de un atelier interactiv coordonat de lect. univ. dr. Diana-Sînziana Duca, de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

De asemenea, delegația suceveană a participat la vizite de studiu în unități de învățământ din Perugia, între care Școala Montessori, Institutul Tehnic Liceal „Augusto Volta” și Școala Gimnazială „Ugo Foscolo”.

Observarea directă a activității echipelor formate din cadre didactice și profesori de sprijin a oferit participanților posibilitatea de a analiza modalități concrete de integrare a instrumentelor digitale în procesul educațional incluziv.

Activitățile de la Perugia au inclus și întâlniri de management privind traducerea cursurilor, pilotarea programelor de formare și elaborarea unui ghid de bune practici în educația incluzivă, în prezența ofițerului de proiect EACEA, doamna Vytaute Ezerskiene.

Profesori și inspectori suceveni, în schimb de bune practici europene privind educația incluzivă

De la experiența europeană – la practica din școlile sucevene

Participarea IȘJ Suceava la proiectul IDEATE reprezintă o oportunitate de transfer al experienței europene către comunitatea educațională suceveană.

Următoarea etapă vizează valorificarea competențelor și experiențelor dobândite în cadrul mobilității prin diseminarea bunelor practici, formarea cadrelor didactice și aplicarea unor soluții digitale incluzive în unitățile de învățământ din județ.