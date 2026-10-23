Profesori și elevi de la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava – schimb de experiență în Grecia

În perioada 28 septembrie – 2 octombrie 2026, o echipă formată din două cadre didactice și patru elevi de la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava a participat la un stagiu de formare internațională desfășurat în Chios, Grecia, în cadrul proiectului Erasmus+ cu numărul de referință 2025-1-RO01-KA220-SCH-000364158. Această inițiativă a beneficiat de finanțare din partea Uniunii Europene.

Misiunea stagiului de mobilitate s-a concentrat pe educarea tinerilor cu privire la importanța transportului sustenabil și a activității fizice în abordarea provocărilor actuale de mediu, de sănătate și sociale. Totodată, activitățile au urmărit creșterea gradului de conștientizare privind beneficiile mijloacelor de deplasare active — precum mersul pe jos, ciclismul și utilizarea transportului public — și elaborarea de planuri concrete de acțiune pentru comunitățile locale, stimulând responsabilitatea civică și spiritul de inițiativă.

Pe parcursul celor cinci zile intense, participanții au fost angrenați într-un program complex de învățare structurată și schimb intercultural. Debutul a fost marcat de ceremonia oficială de bun venit la școala gazdă, 2nd Senior High School of Chios „Livaneio”, și de prezentarea fiecărei instituții partenere, fiind urmat de sesiuni introductive axate pe promovarea unui stil de viață sănătos și responsabilitatea față de mediu. Elevii și profesorii au explorat în cadrul atelierelor de lucru legătura directă dintre mișcarea fizică și starea de bine psihică și emoțională. De asemenea, participanții s-au familiarizat cu aplicații digitale moderne de monitorizare a pașilor și activității (cum ar fi Walk 15, WeWard sau Cash Walk) și au lucrat în echipe pe fișe tematice conectate la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU (ODD 3, 11, 13, 15).

Dimensiunea educațională a fost completată de incursiuni în patrimoniul cultural și natural al insulei: vizitarea Mănăstirii Nea Moni, monument aflat în patrimoniul mondial UNESCO, tururile de studiu în satele tradiționale Pyrgi și Mesta, dar și drumeția de-a lungul traseului spre zona Lithi, însoțită de activități în aer liber precum ciclismul și înotul. Aceste experiențe au prilejuit discuții aplicate despre turismul responsabil, protejarea biodiversității marine și a ecosistemelor de coastă. Spre finalul mobilității, echipele au dezvoltat materiale digitale de campanie, realizând 6 videoclipuri scurte și 6 afișe educaționale, dar și o pictură murală comună destinată încurajării mobilității verzi în școlile de origine. Săptămâna s-a încheiat cu sesiuni de reflecție și evaluare pentru profesori, schimb de bune practici și ceremonia de acordare a certificatelor de participare.

Experiența a reunit un grup reprezentativ la nivel european. Alături de școala gazdă din Grecia, la proiect au luat parte Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava (România), reprezentat de 2 profesori și 4 elevi, IES Calderon de la Barca (Pinto, Spania), Liceo Scientifico L. Da Vinci (Vairano Patenora, Italia) cu 2 profesori și 4 elevi, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (Sosnowiec, Polonia) cu 2 profesori și 4 elevi, precum și Gurlek Nakipoglu Anadolu Lisesi (Istanbul, Turcia) cu 2 profesori și 4 elevi.

În urma activităților, elevii și-au consolidat competențele lingvistice și interculturale, dezvoltându-și empatia și sentimentul de apartenență la cetățenia europeană. În egală măsură, cadrele didactice participante și-au îmbunătățit abilitățile profesionale de predare și comunicare, familiarizându-se cu sisteme educaționale diverse. Toate cunoștințele și metodele acumulate urmează să fie transpuse direct în practica școlară din instituțiile partenere, inclusiv în cea din România. În mod special, noile metode vor fi integrate în cadrul orelor de educație fizică și sport, în activități educaționale de tip outdoor, dar și în tematicile abordate la orele de dirigenție și în proiectele extrașcolare.

„Proiectul ne-a oferit posibilitatea de a înțelege că stilul de viață activ și protejarea naturii sunt responsabilități comune ale tuturor tinerilor din Europa, conectându-ne prin valori culturale și prietenie”, a mărturisit unul dintre participanți la finalul stagiului.

Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației.

Profesori Luminița Cazan, Andrei Nicodim, Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava