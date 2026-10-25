Unii profesori își exprimă preferințele politice în fața elevilor și le spun pe cine ar trebui să susțină, semnalează suceveanul Ștefan Ioniță, de la Consiliul Național al Elevilor

Unii profesori își exprimă preferințele politice în fața elevilor și le spun ce partid sau candidat ar trebui să susțină, inclusiv în timpul orelor de română sau matematică, semnalează tânărul sucevean Ștefan Ioniță, vicepreședintele Consiliului Național al Elevilor (CNE).

Acesta a vorbit despre opinii politice ale profesorilor, exprimate în sala de clasă, dar și de o serie de alte probleme din sistem, în podcastul „Lume bună”, moderat de Adriana Nedelea, realizat de organizația Salvați Copiii România.

„Există profesori care vin în sala de clasă, mai ales acum că am avut recent și alegerile, și spun cu ce partid ar vota ei sau de ce ar trebui să voteze și așa mai departe. Și e foarte ciudat ca tu, la o oră de română sau matematică, să începi cu opinia unui profesor mai în vârstă, care-ți spune cu cine ar trebui tu să votezi”, a declarat Ștefan Ioniță.

Acesta a precizat că asemenea intervenții nu ar trebui să își găsească locul în școală, unde elevii trebuie să își formeze propriile opinii.

Întrebat dacă elevii de clasele a XI-a și a XII-a așteaptă să împlinească 18 ani pentru a merge la vot, Ștefan Ioniță a precizat că interesul adolescenților este redus și că unii ajung să voteze sub influența părinților sau a profesorilor.

„Puțini, foarte puțini chiar își doresc să meargă la vârsta respectivă să se ducă la vot și, în momentul în care o fac, o fac poate de dragul părinților, pentru că părinții i-au trimis și i-au pus să voteze cu un partid sau cu o persoană pe care ei o consideră potrivită, sau din partea profesorilor”, a menționat tânărul.

Ștefan Ioniță a menționat că, deși la alegerile recente participarea tinerilor la vot a crescut, nivelul acesteia rămâne, în aprecierea sa, scăzut, iar ideea că votul nu poate produce schimbări continuă să fie prezentă în rândul tinerilor.

În cadrul discuției, vicepreședintele CNE a criticat și influența politică asupra numirilor în funcțiile de conducere din sistemul de învățământ.

Ioniță a făcut referire la Raportul QX, susținând că, prin intermediul acestuia, s-ar fi încercat normalizarea numirilor politice în funcțiile de inspector școlar și director.

„Pe noi ne îngrijorează că s-a încercat în trecut, cel puțin am văzut din partea Ministerului Educației, prin Raportul QX, o normalizare a numirilor politice în funcțiile de director și de inspector, mai ales la nivelul inspectoratelor”, a afirmat reprezentantul elevilor.

Acesta a susținut că numirea unor persoane pe criterii politice, în locul unor criterii legate de experiența în sistemul de educație, poate afecta activitatea școlilor.

„Există foarte mulți directori numiți în funcție politic, ceea ce dăunează în mod direct educației”, a declarat Ștefan Ioniță.

„Profesori le spun elevilor cu cine să voteze, inclusiv la orele de română și matematică”, semnalează suceveanul Ștefan Ioniță, de la Consiliul Național al Elevilor

Probleme aduse în discuție

În cadrul discuției, vicepreședintele Consiliului Național al Elevilor a mai adus în atenție o serie de probleme cu care se confruntă elevii români și învățământul preuniversitar.

Acesta a vorbit despre inițiativa introducerii uniformelor școlare obligatorii, menționând că demersul nu reprezintă o prioritate pentru sistemul de educație din România, atrăgând atenția asupra costurilor pe care le-ar presupune.

Acesta a mai punctat că elevii sunt consultați doar „de formă” în chestiuni care îi privesc direct, un exemplu relevant fiind chiar proiectul de introducere a ținutei obligatorii, unde au fost chemați la discuții doar după protestele din țară.

Ionița a mai adus în discuție câteva probleme ale elevilor, menționând nivelul scăzut de alfabetizare, evidențiat de testele PISA, lipsa consilierilor școlari și folosirea haotică a inteligenței artificiale.

„Inteligența artificială evoluează negativ în România, nici elevii, nici profesorii nu știu să folosească aceste instrumente eficient și ajungem doar să copiem rezultate pe care ni le furnizează.

Profesorii nu încurajează folosirea acesteia, dar trebuie să ținem cont că profesiile viitorului cer utilizarea ei, iar noi nu vom fi pregătiți pentru asta”, a declarat elevul.

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