Profesori ai Școlii „George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc, participanți la un curs de formare Erasmus+ la Paris

În perioada 29 iunie – 4 iulie 2025, profesorii Coca-Antoneac Ana-Maria, Cîrloanță Gabriela-Nicoleta și Smadici Marcela-Liliana de la Școala Gimnazială „George Voevidca” din Câmpulung Moldovenesc au participat la cursul internațional de formare „AI and the 6Cs for Future-Ready Teaching”, organizat de Europass Teacher Academy la Paris, Franța, în cadrul proiectului Erasmus+ nr. 2025-1-RO01-KA121-SCH-000321919.

Cursul a avut ca obiectiv dezvoltarea competențelor digitale și pedagogice ale profesorilor prin integrarea inteligenței artificiale în procesul educațional. Activitățile au fost construite în jurul conceptului 6Cs: Communication (Comunicare), Collaboration (Colaborare), Critical Thinking (Gândire critică), Creativity (Creativitate), Character (Caracter) și Citizenship (Cetățenie), competențe esențiale pentru educația secolului XXI.

Pe parcursul săptămânii de formare, participantele au colaborat cu profesori din Italia, Spania și Grecia, schimbul de experiență reprezentând unul dintre cele mai valoroase aspecte ale mobilității. Discuțiile și activitățile comune au oferit perspective diverse asupra utilizării inteligenței artificiale în educație.

Programul cursului a îmbinat prezentări teoretice cu ateliere practice. Profesorii au creat personaje educaționale digitale („realistic teaching dolls”), au realizat melodii, videoclipuri animate și alte resurse creative cu ajutorul inteligenței artificiale, au analizat studii de caz privind cetățenia digitală, au explorat aplicații AI utile în activitatea didactică și au încheiat cursul prin prezentarea unui proiect comparativ între două instrumente de inteligență artificială.

Participarea la această mobilitate Erasmus+ a contribuit la dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice și la consolidarea dimensiunii europene a școlii. Cunoștințele și exemplele de bună practică dobândite vor fi valorificate în activitatea de la clasă și împărtășite colegilor, în beneficiul elevilor și al întregii comunități școlare.

Articol realizat de:

Coca-Antoneac Ana-Maria

Cîrloanță Gabriela-Nicoleta

Smadici Marcela-Liliana