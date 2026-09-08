Învățământ preuniversitar

Profesoarele Elena Rogoz și Brândușa Vărăreanu, omagiate la Școala Nr. 4 Suceava cu prilejul pensionării

Profesoarele Elena Rogoz și Brândușa Vărăreanu, omagiate la Școala Nr. 4 Suceava cu prilejul pensionării
Profesoarele Elena Rogoz și Brândușa Vărăreanu, omagiate la Școala Nr. 4 Suceava cu prilejul pensionării

Final de carieră didactică pentru două profesoare de referință ale Școlii Gimnaziale Nr. 4 Suceava.

Profesoara de educație tehnologică și aplicații practice Elena Rogoz și profesoara de sport Brândușa Vărăreanu au fost celebrate de colegii lor cu prilejul pensionării, în cadrul festivității de deschidere a anului școlar, luni, 7 septembrie.

Acestea au primit câte o plachetă în semn de apreciere și recunoștință din partea colectivului Școlii Gimnaziale Nr. 4 Suceava. Distincția le-a fost înmânată de directoarea unității, prof. Loredana Terec Vlad.

Potrivit acesteia, 823 de elevi au început anul la Școala Nr. 4 Suceava. „Un nou început. O nouă poveste. Un nou an școlar!

Luni, la Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava, curtea școlii s-a umplut din nou de zâmbete, emoții, îmbrățișări și nerăbdarea unui nou început.

Am deschis împreună un nou capitol, cu visuri, curaj, prietenii, provocări și multe planuri frumoase.

Fiecare fotografie de luni păstrează o emoție, un zâmbet și o amintire din prima zi a unui an care, cu siguranță, va avea povestea lui. Bine ai venit, an școlar 2026–2027!”, a spus aceasta.

Profesoarele Elena Rogoz și Brândușa Vărăreanu, omagiate la Școala Nr. 4 Suceava cu prilejul pensionării
Profesoarele Elena Rogoz și Brândușa Vărăreanu, omagiate la Școala Nr. 4 Suceava cu prilejul pensionării
Profesoarele Elena Rogoz și Brândușa Vărăreanu, omagiate la Școala Nr. 4 Suceava cu prilejul pensionării
Profesoarele Elena Rogoz și Brândușa Vărăreanu, omagiate la Școala Nr. 4 Suceava cu prilejul pensionării
Profesoarele Elena Rogoz și Brândușa Vărăreanu, omagiate la Școala Nr. 4 Suceava cu prilejul pensionării
Profesoarele Elena Rogoz și Brândușa Vărăreanu, omagiate la Școala Nr. 4 Suceava cu prilejul pensionării
Profesoarele Elena Rogoz și Brândușa Vărăreanu, omagiate la Școala Nr. 4 Suceava cu prilejul pensionării
Profesoarele Elena Rogoz și Brândușa Vărăreanu, omagiate la Școala Nr. 4 Suceava cu prilejul pensionării

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