Profesoara de limba și literatura română Ana-Mihaela Popescu, de la Liceul cu Program Sportiv Suceava, a trecut în veșnicie joi, 17 septembrie.

Și-a luat rămas-bun de la această lume la aproape 54 de ani, vârstă pe care urma să o împlinească peste doar câteva zile, pe 24 septembrie, un diagnostic nemilos curmându-i viața prea devreme.

Colectivul Liceului cu Program Sportiv Suceava, instituție la catedra cărei era din anul 2000, își exprimă profunda tristețe și regretul la trecerea în neființă a colegei lor.

Profesoara Ana-Mihaela Popescu, de la Liceul cu Program Sportiv, a plecat la ceruri la 54 de ani

„A fost un dascăl de excepție, o colegă deosebită și un om cu o noblețe sufletească rară. Prin dăruirea sa pedagogică și dragostea pentru limba și literatura română, doamna profesoară a ghidat pașii multor generații de elevi, lăsând o amprentă de neșters în inimile tuturor celor care au avut privilegiul de a o cunoaște. Mediul educațional sucevean a pierdut un profesionist desăvârșit și un reper de bunătate și demnitate.

Suntem alături de familia greu încercată și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să le aline suferința.

Amintirea ei va rămâne veșnic în sufletele celor care au cunoscut-o.

Rămas bun, doamna profesoară Ana-Mihaela Popescu!

Dumnezeu să te ierte și să te odihnească în Lumina Sa!”, este mesajul reprezentanților școlii.

Ana-Mihaela Popescu avea o fată, de 20 de ani, studentă în afara țării.