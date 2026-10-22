Învățământ universitar

Prof. univ. dr. Mihai Dimian a revenit la conducerea Universității „Ștefan cel Mare”, după ce a condus Ministerul Educației și Cercetării

Prof. univ. dr. Mihai Dimian a revenit la conducerea Universității „Ștefan cel Mare”, după ce a condus Ministerul Educației și Cercetării
Prof. univ. dr. Mihai Dimian a revenit la conducerea Universității „Ștefan cel Mare”, după ce a condus Ministerul Educației și Cercetării

Prof. univ. dr. Mihai Dimian a revenit la funcția de rector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV), după ce timp de aproape 8 luni a ocupat funcția supremă în cadrul Ministerului Educației și Cercetării. Decizia a fost luată prin intermediul unui Ordin de Ministru, emis în cursul zilei de miercuri de actualul ministru al Educației și Cercetării, Valentin Sorin Costreie.

Mihai Dimian a ocupat funcția de ministru al Educației și Cercetării în Guvernul Ilie Bolojan, începând din data de 3 martie 2026. În toată această perioadă de la numirea sa în această înaltă funcție, Universitatea „Ștefan cel Mare” a fost condusă de ordonatorul de credite, prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, care a preluat atribuțiile funcției de rector printr-un ordin de ministru emis în cursul zilei de 4 martie.

În urma ordinului de ministru emis în cursul zilei de 21 octombrie, Mihai Dimian a revenit la funcția de rector al USV, funcție în care a fost ales în urma alegerilor desfășurate la 15 februarie 2024. El va continua să dezvolte, în cadrul planului său managerial, programul intitulat „USV 4.0 – continuitate și transformare”, prin importante proiecte de dezvoltare a infrastructurii universitare.

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