Poetul, criticul literar, dramaturgul și traducătorul sucevean Octavian-Mircea Nestor a fost distins cu Premiul I la categoria Eseu și cu Prima Mențiune de Onoare la categoria Poezie, în cadrul Premiului Literar Internațional „Letras de Iberoamérica” 2026.

Rezultatele finale au fost publicate de revista En sentido figurado.

La secțiunea eseu, Premiul II a fost obținut de Ivan Parro Fernandez (La poesia como fuente y puente de salvacion), autor din Spania, și pe poziția a treia s-a clasat Nahuel Juarez (Parencen elefantes blancos), scriitor din Argentina.

La secțiunea poezie, alături de creația suceveanului Octavian-Mircea Nestor, au fost premiate cu Mențiuni de Onoare poeziile „Limbo”, de Antonia Paz (Uruguay), și „Tres puntos de vida sobre quince”, de Orlando Mora Peña (Columbia). Premiul I al categoriei Poezie a revenit poetului uruguayan Roberto Bianchi, pentru volumul/poemul „… Y sin embargo abren los jazmines”.

Pentru Octavian Nestor, această recunoaștere internațională are o semnificație aparte, prin legătura sa de decenii cu limba și literatura spaniolă. „Faptul că am ajuns printre finaliștii acestui concurs și am obținut și două premii mă bucură, cu atât mai mult, cu cât dintre sutele de texte de pe tot mapamondul, textele mele au fost remarcate”, a declarat Octavian Nestor.

Prof. Octavian Nestor, premiat la Concursul Internațional „Letras de Iberoamérica 2026”

Profesorul sucevean a avut, de altfel, o contribuție importantă la promovarea limbii spaniole în Bucovina. După Revoluția din 1989, în perioada în care a fost director adjunct al Liceului „Ștefan cel Mare” din Suceava, a introdus pentru prima dată în Bucovina studiul limbii spaniole în orarul școlar. Ulterior, limba spaniolă a fost introdusă și în alte instituții de învățământ, inclusiv la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Născut la 30 mai 1950, la Buteni, Arad, Octavian-Mircea Nestor a studiat filologia la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a urmat cursuri postuniversitare la Universitatea Complutense din Madrid și la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava. Este autor de poezie, eseuri critice, studii de istorie literară, teatru, traduceri și antologii literare.

Membru al Societății Scriitorilor din Bucovina, al Uniunii Scriitorilor din România și al Unión Nacional de Escritores de España, Octavian Nestor își adaugă acum în palmares o nouă recunoaștere internațională: Prima Mențiune de Onoare, la categoria Poezie, în cadrul Premiului Literar Internațional „Letras de Iberoamérica” 2026.