Prof. Gabriela Cazac este noul purtător de cuvânt al IȘJ Suceava

Prof. Gabriela Cazac, inspector școlar pentru limba și literatura română, va fi noul purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Suceava

Aceasta o înlocuiește, de la 1 septembrie, pe prof. Tatiana Vîntur, care s-a pensionat.

„Ne exprimăm convingerea că activitatea de comunicare cu mass-media va continua în același spirit de seriozitate și rigoare și urăm succes noului purtător de cuvânt în exercitarea acestei atribuții”, spun reprezentanții instituției.

Gabriela Cazac a intrat în echipa IȘJ în toamna anului trecut.

Aceasta este profesoară la Colegiul National ”Mihai Eminescu” Suceava.