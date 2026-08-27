Învățământ preuniversitar

Prof. Gabriela Cazac este noul purtător de cuvânt al IȘJ Suceava

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Prof. Gabriela Cazac, inspector școlar pentru limba și literatura română, va fi noul purtător de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Suceava

Aceasta o înlocuiește, de la 1 septembrie, pe prof. Tatiana Vîntur, care s-a pensionat.

„Ne exprimăm convingerea că activitatea de comunicare cu mass-media va continua în același spirit de seriozitate și rigoare și urăm succes noului purtător de cuvânt în exercitarea acestei atribuții”, spun reprezentanții instituției.

Gabriela Cazac a intrat în echipa IȘJ în toamna anului trecut.

Aceasta este profesoară la Colegiul National ”Mihai Eminescu” Suceava.

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