Prof. Elena Dochia s-a pensionat după 47 de ani de activitate în învățământul preșcolar

După 47 de ani petrecuți în mijlocul copiilor, educatoarea Elena Dochia s-a pensionat la începutul acestei toamne, încheind o carieră bogată dedicată educației preșcolarilor.

Originară din județul Brăila, Elena Dochia și-a început activitatea profesională în septembrie 1979, la 19 ani, după absolvirea Liceului Pedagogic. Deși avea notă mare, prima repartiție a primit-o la grădinița din Cornu Luncii, unde a lucrat timp de nouă ani.

„Nu erau condiții extraordinare, dar făceam parte dintr-un colectiv mare, frumos, iar oamenii erau deosebit de respectuoși și cu bun-simț. Am reușit să mă fac iubită și apreciată atât de copii, cât și de părinții și bunicii lor. Au fost ani frumoși”, își amintește aceasta.

După nouă ani petrecuți la Cornu Luncii, a urmat o scurtă perioadă la grădinița din Bosanci, apoi la Grădinița „Degețica”, transformată ulterior în Grădinița cu Program Normal Obcini, unde a activat de la înființare.

În anul școlar 2025-2026, a ocupat funcția de director al acestei unități de învățământ, iar la 1 septembrie 2026 a ieșit la pensie.

„Fiecare etapă a carierei mi-a lăsat amintiri frumoase”

Pentru Elena Dochia, profesia de educatoare a însemnat mai mult decât o carieră. Bucuria de a lucra cu cei mici și legăturile create în timp cu aceștia și cu familiile lor au fost printre cele mai importante satisfacții ale activității sale.

„Mi-a plăcut dintotdeauna să lucrez cu cei mici, îmi încarcă sufletul de bucurie.

E o profesie care mi-a adus nenumărate satisfacții și împliniri. De-a lungul anilor am primit multe dovezi de recunoștință din partea părinților și a copiilor care au crescut și au devenit adulți. Unii m-au căutat după ani de zile, de 8 Martie sau de ziua mea, gesturi care mi-au confirmat că munca mea a avut un rost și a lăsat amintiri frumoase.

Fiecare etapă a carierei mi-a lăsat amintiri frumoase. Am avut puterea să depășesc și situațiile mai puțin plăcute și să rămân cu ce e mai bun și frumos din orice.

Un alt lucru pe care l-am prețuit de-a lungul anilor au fost relațiile cu ceilalți colegi, atmosfera din instituțiile în care am fost. Contează respectul, prețuirea în cancelarie, mai ales că acolo este a doua ta familie”, a mărturisit aceasta.

Prof. Dochia are o fată, Ioana, care lucrează, la rândul ei, în învățământ.

La momentul pensionării, aceasta i-a transmis: „După o viață dăruită celor mici, după generații de preșcolari cărora le-a îndrumat primii pași în lumea cunoașterii, a venit momentul unui nou capitol. O carieră construită cu răbdare, blândețe și dragoste pentru copii se încheie, dar amintirile, zâmbetele și sufletele atinse vor rămâne pentru totdeauna”.