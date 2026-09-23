Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina” se va desfășura, în perioada 9–11 octombrie 2026, în parcarea Iulius Mall Suceava, reunind producători locali, meșteri populari și artiști, într-un cadru dedicat produselor bucovinene, creației populare și folclorului, oferind publicului prilejul de a descoperi oameni, îndeletniciri și valori care dau identitate acestei zone.

Manifestarea este organizată de Consiliul Județean Suceava prin Centrul Cultural „Bucovina”, Asociația „Produs în Bucovina” și Iulius Mall Suceava, în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, Direcția Silvică Suceava și Muzeul Național al Bucovinei.

Producători locali, meșteri populari și artiști, la Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina”, la Iulius Mall Suceava

Târgul Meșterilor Populari

În cadrul evenimentului se va desfășura și Târgul Meșterilor Populari, care va reuni meșteri din județul Suceava și va oferi publicului posibilitatea de a descoperi o varietate de meșteșuguri și îndeletniciri bucovinene. Prelucrarea lemnului, cusăturile tradiționale, confecționarea pieselor de port popular, ceramica decorativă, opincăritul, cojocăritul, realizarea podoabelor și a măștilor populare, împletiturile din nuiele, încondeierea ouălor și a ouălor decorate cu mărgele, împletiturile din sfoară și iută, miniaturile tradiționale și alimentația tradițională vor pune în valoare priceperea meșterilor și specificul local.

Producători locali, meșteri populari și artiști, la Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina”, la Iulius Mall Suceava

Prezența meșterilor va da târgului și o dimensiune vie, prin demonstrațiile de lucru pe care aceștia le vor susține în fața vizitatorilor.

Publicul va putea urmări îndeaproape tehnicile și etapele de realizare a unor obiecte, va putea afla poveștile din spatele lor și îi va putea cunoaște pe cei care continuă să practice aceste îndeletniciri. Dincolo de expunerea și valorificarea creațiilor, Târgul Meșterilor Populari devine astfel un loc al întâlnirii și al dialogului, în care tradiția poate fi descoperită prin oamenii care o păstrează și o duc mai departe.

Program

Porțile târgului se vor deschide vineri, 9 octombrie, la ora 14:00, prima zi continuând până la ora 22:00. Sâmbătă și duminică, publicul este așteptat încă de la ora 10:00, iar standurile producătorilor locali și ale meșterilor populari vor putea fi vizitate până la ora 22:00. Pe tot parcursul celor trei zile, întâlnirea cu producătorii și meșterii va fi însoțită de muzică și joc, printr-un program artistic care va completa atmosfera Târgului de Toamnă.

Vineri, la ora 14:00, va avea loc deschiderea oficială a Târgului de Toamnă „Produs în Bucovina”, urmată de momente susținute de Fanfara „Calafindești”, Ansamblul Folcloric „Poienița” din Poiana Stampei, Ansamblul Folcloric „Muguri de Brad” din Solca, Grupul vocal „Moldava” din Fălticeni, Ansamblul „Kozaciok” din Bălcăuți și Grupul folcloric „Siretul” din Siret. Între orele 17:00 și 19:00, Tinerii Bucovinei vor evolua alături de Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din Suceava, într-un spectacol de cântec și joc popular, iar programul artistic al zilei va continua până la ora 20:00.

Producători locali, meșteri populari și artiști, la Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina”, la Iulius Mall Suceava

Spectacole

Sâmbătă, programul artistic se va desfășura între orele 14:00 și 20:00, cu participarea Fanfarei „Glasul Bucovinei” din Costișa, Ansamblului Folcloric „Bucovina” al Școlii Populare de Artă „Ion Irimescu” Suceava, Ansamblului Folcloric „Florile Bucovinei” din Rădăuți, Grupului de jocuri populare de perechi „Pârteștenii” din Pârteștii de Jos, Ansamblului comunității poloneze „Mica Poiană” din Poiana Micului, Grupului de jocuri populare bărbătești din Iaslovăț, Ansamblului Folcloric „Trandafirul” din Calafindești, Grupului vocal „Bucovina” din Calafindești, Grupului de jocuri populare bărbătești pe generații „Plaiurile Hârtopului” din Hârtop, Ansamblului Folcloric „Datina” din Dolheștii Mari, Grupului de jocuri populare bărbătești din Arbore și Grupului vocal-instrumental „Obcina Stânișoarei” din Mălini.

Duminică, programul artistic se va desfășura între orele 13:00 și 19:00, cu participarea Fanfarei Stamate din Fântânele, Grupului folcloric „Flori Vicovene” din Vicovu de Sus, Grupului Tradițional „Dor” din Moara și Ansamblului Folcloric Sătesc „Megieșii” din Cornu Luncii. Între orele 16:00 și 18:00, pe scenă va evolua Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” din Suceava, iar programul zilei va continua cu Grupul folk D.O.R. din Suceava.

Organizatorii spun că Târgul de Toamnă „Produs în Bucovina” oferă publicului prilejul de a descoperi produsele locale și oamenii care le realizează, de a cunoaște priceperea meșterilor populari și de a redescoperi, prin cântec și joc, o parte din bogăția culturală a Bucovinei.