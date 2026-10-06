Producători locali, meșteri populari, muzică și dansuri, în weekend, la târgul de toamnă „Produs în Bucovina”

Tradițiile, gusturile autentice și meșteșugurile se îmbină, la sfârșitul acestei săptămâni, într-unul dintre cele mai așteptate evenimente ale sezonului. În perioada 9–11 octombrie, parcarea și spațiile dedicate de la Iulius Mall Suceava vor găzdui o nouă ediție a târgului de toamnă „Produs în Bucovina”.

Timp de trei zile, sucevenii și turiștii vor avea ocazia de a se întâlni cu producători locali și meșteri populari care vor aduce în fața publicului tot ce are Bucovina mai bun de oferit, de la preparate din carne după rețete străvechi, produse lactate, miere și delicatese de sezon, până la obiecte de artizanat.

Sărbătoarea toamnei va debuta vineri, 9 octombrie, începând cu ora 14:00, când standurile se vor deschide pentru vizitatori. Pentru cei care doresc să își petreacă weekendul în spirit tradițional, sâmbătă și duminică târgul va funcționa după un program prelungit, expozițiile fiind deschise de la ora 10:00, până seara târziu.

Astfel, oaspeții târgului vor putea degusta produsele expuse, vor putea să cumpăre provizii pentru iarnă și să admire măiestria artizanilor locali într-o atmosferă de sărbătoare.

Pe lângă componenta expozițională și gastronomică, târgul de toamnă „Produs în Bucovina” oferă, ca de obicei, și spectacol folcloric. Pe parcursul celor trei zile, muzica populară și dansurile tradiționale vor fi aduse pe scenă de unele dintre cele mai apreciate formații artistice din județ.

Alături de renumitul ansamblu artistic profesionist „Ciprian Porumbescu”, vor evolua tinerii talentați din cadrul asociației „Tinerii Bucovinei”. Programul va fi completat de fanfare locale, ansambluri folclorice, grupuri vocale și formații tradiționale venite din mai multe localități ale județului Suceava, fiecare aducând cu sine specificul vetrei folclorice pe care o reprezintă.

Un punct de atracție al evenimentului din acest weekend este Târgul meșterilor populari, la care aproximativ 25 de meșteri își vor expune creațiile realizate manual, oferind publicului demonstrații de măiestrie. Aici, vizitatorii vor putea admira și achiziționa obiecte din lemn cioplite cu migală, de la unelte utilitare la decorațiuni, ceramică tradițională, textile tradiționale, cojoace și cămăși populare cusute manual, precum și podoabe, măști tradiționale și celebrele ouă încondeiate.

Organizatorii evenimentului sunt Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina”, Asociația „Produs în Bucovina” și Iulius Mall Suceava, în parteneriat cu Primăria Suceava, Direcția Silvică și Muzeul Național al Bucovinei. Sucevenii sunt invitați în număr cât mai mare în acest weekend la Iulius Mall pentru a se bucura de spectacolul folcloric și a simți gustul și spiritul toamnei în Bucovina, dar și pentru a susține, prin cumpărarea produselor, economia locală.