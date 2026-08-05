Procurorii DNA Suceava au încheiat acorduri de recunoaștere, dar au dispus și trimiteri în judecată, în dosarul vaccinărilor fictive din perioada pandemiei

Un dosar penal privind vaccinări fictive, contracost, din perioada pandemiei de Covid, nu a fost ”uitat” de procurorii de la DNA – Serviciul Teritorial Suceava. Pentru cine își mai aduce aminte este vorba de sucevenii care au obținut certificate de vaccinați prin intermediul unor asistente de la Spitalul din Mangalia, fapte din anul 2021.

În acest dosar au fost încheiate și anterior acorduri de recunoaștere a vinovăției, ultima pe listă fiind inculpata Elena Daniela Vlădoi, angajată la vremea respectivă în cadrul Spitalului Municipal Mangalia.

Anterior, alți inculpați au recunoscut în totalitate faptele și au fost condamnați la pedepse cuprinse între 1 an și 3 luni și 3 ani de închisoare cu suspendarea executării sub supraveghere.

În același dosar, procurorii anticorupție de la DNA au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a opt inculpați, persoane fără calitate specială (beneficiari ai vaccinărilor), pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, cumpărare de influență, trafic de influență, complicitate la trafic de influență în formă continuată și instigare la fals informatic în formă continuată.

Mecanismul infracțional și cât plăteau sucevenii pentru vaccinuri fictive

”În perioada august – decembrie 2021, mai multe persoane ar fi constituit și sprijinit un grup infracțional organizat care avea ca scop obținerea, în schimbul unor sume de bani, a unor adeverințe și certificate digitale de vaccinare anti-Covid 19 fără ca beneficiarii să fie vaccinați în realitate.

Grupul ar fi fost inițiat și coordonat de inculpata Vlădoi Elena-Daniela, care ar fi asigurat legătura dintre persoanele interesate să obțină certificatele, intermediarii care racolau clienți și cadrele medicale din cadrul Centrului de vaccinare organizat în incinta Sanatoriului Balnear și de Recuperare Mangalia.

Ulterior, la grup ar fi aderat mai multe persoane care, în schimbul unor comisioane, ar fi identificat și racolat persoane interesate să obțină certificate de vaccinare fără administrarea efectivă a vaccinului”, au reamintit procurorii, pe scurt, despre ce este vorba.

Sucevenii care aveau nevoie de certificate, dar nu au vrut să se vaccineze, au achitat, în funcție de modalitatea de obținere a certificatului și de rolul intermediarilor implicați, sume cuprinse între 300 și 700 de lei sau între 100 și 400 de euro, o parte dintre acestea fiind remise cadrelor medicale implicate, iar diferența fiind împărțită între persoanele care intermediau obținerea documentelor.

Persoanele dispuse să se deplaseze la Mangalia achitau, de regulă, 500 de lei, iar cele care doreau obținerea certificatului fără a se prezenta la centrul de vaccinare plăteau 700 de lei.

Prejudiciu de peste 100.000 de lei și 157 de beneficiari de vaccinuri fictive

În cazul Elenei Daniela Vlădoi, procurorii au reținut că, în perioada august – decembrie 2021, ar fi pretins și primit, în mod repetat, sume de bani de la persoane interesate ori de la intermediarii acestora, susținând că are influență asupra cadrelor medicale din cadrul centrului de vaccinare și promițând obținerea certificatelor și adeverințelor de vaccinare fără administrarea efectivă a vaccinului. Din cercetări a rezultat că au fost identificate 157 de persoane care ar fi beneficiat de acest mecanism, inculpata obținând în acest mod cel puțin 100.840 de lei.

Procurorii au subliniat că inculpații care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției și-au asumat în totalitate faptele comise și au avut o atitudine sinceră pe parcursul cercetărilor.

Pedeapsa pe care ar urma să o execute inculpata care a recunoscut faptele

În prezența avocatului, inculpata Vlădoi Elena Daniela a declarat expres că recunoaște comiterea faptelor reținute în sarcina sa, acceptă încadrarea juridică a faptelor pentru care a fost pusă în mișcare acțiunea penală și este de acord cu felul și cuantumul pedepsei, precum și cu modalitatea de executare a acesteia, respectiv o pedeapsă de 3 ani de închisoare cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani.

Totodată, inculpatei i s-a interzis, pe o perioadă de 3 ani, exercitarea drepturilor de a fi aleasă în autoritățile publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

Inculpata a fost de acord cu prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității pe o durată 120 de zile.

Procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra sumelor ce fac obiectul propunerii de confiscare specială și confiscare extinsă de la inculpata Vlădoi Elena Daniela.

De asemenea, procurorii anticorupție au propus instanței sesizate cu acordul de recunoaștere a vinovăției dispunerea confiscării speciale de la inculpata Vlădoi Elena Daniela a sumei de 63.440 lei, de care aceasta ar fi beneficiat ca urmare a săvârșirii infracțiunii de trafic de influență.

Dosarul de urmărire penală și acordul de recunoaștere a vinovăției au fost înaintate Tribunalului Constanța.

Judecătorii trebuie să ratifice acest acord, pentru a deveni definitiv.