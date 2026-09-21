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54 de percheziții face DNA Suceava la vameși și contrabandiști

DNA Suceava
DNA Suceava

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, au descins în mai multe puncte vamale care funcționează la frontiera cu Ucraina, dar și acasă la mai mulți vameși și persoane fizice, dar și la sediul unor firme.

În cursul zilei de 21 septembrie 2026, în baza autorizațiilor emise sunt în derulare percheziții domiciliare în 54 de locații situate pe raza județelor Suceava, Botoșani, Iași, Neamț, fiind vizate sediile mai multor instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici.

Printre acestea se află și birourile vamale din Siret, respectiv Racovăț, județul Botoșani.

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023–2026, a unor infracțiuni de corupție de către funcționari publici din cadrul autorităților de frontieră, care ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea unor acte contrare îndatoririlor de serviciu, pentru a permite unor persoane fizice să tranziteze punctele de trecere a frontierei din zona de nord-est a României cu bunuri interzise sau cu bunuri aduse din Ucraina peste limita legală”, se arată într-un comunicat al DNA Suceava.

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