Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava confirmă, într-un comunicat de presă, că sunt indicii clare de omor în cazul de la Stroiești, soldat cu decesul unui tânăr de 17 ani, acroșat de autoturismul condus de un alt tânăr, în vârstă de 20 de ani.

Formularea procurorilor este următoarea: ”s-a stabilit că, în data de 08.11.2026, în jurul orei 14.53, suspectul M.D.G., în timp ce conducea autovehiculul marca Audi, l-a acroșat pe numitul B.L. din spate, acceptând faptul că l-ar putea ucide, acesta conducând, în același sens, motociclul marca Yamaha”.

Procurorii au dispus și efectuarea unei expertize judiciare de specialitate, în care se vor trage concluzii privind dinamica accidentului.

Suspectul a fost citat, audiat, apoi lăsat să plece liber acasă

Mai trebuie spus că suspectul a fost citat, marți, 17 noiembrie, la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, pentru a fi audiat.

Surpriza neplăcută a venit însă tot în cursul zilei de marți.

Tânărul în vârstă de 20 de ani cercetat în acest dosar a ieșit la fel de liber din sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Oricum ar fi, dosarul pare gestionat prost de procurorul de caz, alimentând și mai mult o opinie publică deja revoltată de cum au decurs cercetările.

Cum s-a produs ”accidentul”

Duminică, 8 noiembrie, în jurul orei 14.30, Poliția municipiului Suceava a fost sesizată că pe drumul comunal 72 din Stroiești a avut loc un accident rutier.

La fața locului s-a deplasat un echipaj al Poliției Municipiului Suceava – Biroul Rutier, împreună cu un tehnician criminalist, care au efectuat cercetări.

Din primele cercetări a rezultat că la volanul autoturismului Audi s-a aflat un tânăr în vârstă de 20 de ani, din satul Zaharești.

Tânărul se numește Gabriel Mazur, are 20 de ani, și este fiul unui consilier local din Stroiești. El mai era însoțit în mașină de doi tineri, martori direcți la tragedie.

Din ancheta preliminară a rezultat că tânărul de 20 de ani a condus autoturismul Audi pe raza localității Stroiești, iar în fața sa rula motociclul condus de băiatul de 17 ani.

În împrejurări care trebuie stabilite în cadrul anchetei, șoferul autoturismului Audi a acroșat partea din spate a motociclului, minorul fiind proiectat pe partea carosabilă.

În Audi erau în total trei tineri, care, conform localnicilor, au avut un conflict cu proprietarul mopedului pe care se afla tânărul care a murit după o săptămână de chin, în secția de ATI a Spitalului Județean Suceava.

Imagini surprinse de camere de supraveghere din localitate arată cum era condus autoturismul Audi, agresiv, cu viteză, cu motorul foarte ambalat.

Mai mult, imaginile surprind și impactul fatal, iar ”accidentul” pare o variantă foarte puțin probabilă.

„Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi a stabilirii răspunderii penale, iar în măsura în care stadiul anchetei penale va permite, vom informa opinia publică”, au mai transmis procurorii, subliniind, firesc, și faptul că suspectul se bucură de prezumția de nevinovăție.

Adolescentul mort în accident