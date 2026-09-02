Procurorii cer arest după gratii pentru minorul de 15 ani care a călcat cu motocicleta un copil

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Fălticeni au anunțat că nu sunt mulțumiți cu măsura arestului la domiciliu în cazul minorului în vârstă de 15 ani pus sub acuzare pentru săvârșirea infracțiunilor de „ucidere din culpă”, ,,conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fără permis de conducere”, şi ,,conducerea pe drumurile publice a unui vehicul neînmatriculat”, după ce, pe 17 august, la Vadu Moldovei, a accidentat mortal cu motocicleta un copil în vârstă de 5 ani.

În referatul cu propunere de luare a măsurii de arest s-a reținut că inculpatul minor a condus motocicleta marca KAWASAKI, pe contrasens, cu o viteză de aproximativ 90 km/h, pe un sector de drum public cu regim de circulație „sens unic”, şi prevăzut cu limită legală de viteză de 50 km/h, moment în care l-a surprins și accidentat pe un minor de 5 ani, care s-a speriat din cauza zgomotului produs de motocicletă şi s-a angajat în traversarea părții carosabile printr-un loc nepermis și fără să se asigure corespunzător, cu intenția de a ajunge la sora sa.

O dramă cumplită așadar s-a consumat pe acel drum, copilașul fiind călcat de motocicletă.

Judecătoria Fălticeni a respins, marți, 1 septembrie, propunerea de arest în detenție și a stabilit arestul la domiciliu pentru o perioadă de 30 zile.

Soluția nu este definitivă, iar procurorii de la Fălticeni au anunțat că au contestat-o. Aceștia consideră că minorul de 15 ani trebuie să ajungă în detenție, arestat preventiv, având în vedere gravitatea faptelor.

Prin urmare, propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile va fi reanalizată de Tribunalul Suceava.

Oricum, faptul că un minor de 15 ani a ajuns să fie arestat la domiciliu este un fapt grav, e drept, în acord total cu gravitatea faptelor.

În același dosar a fost reținut 24 de ore și tatăl minorului care a comis tragedia, pentru infracțiunile de ”punerea în circulație a unui autovehicul neînmatriculat„ şi „încredințarea unui vehicul unei persoane despre care știa că nu posedă permis de conducere”.

Concret, tatăl a cumpărat motocicleta Kawasaki fără a o înmatricula și i-a permis fiului minor să circule cu ea, contribuind astfel indirect la tragedia care a urmat.