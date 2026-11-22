După ce prietenii lui Lucian Boca, adolescentul de 17 ani mort într-un accident care s-a produs în circumstanțe cel puțin ciudate, au anunțat că luni, 23 noiembrie, vor protesta în fața sediului Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, procurorii acestei structuri au emis un comunicat de presă.

Prin acest comunicat au transmis că ancheta este în plină derulare și se realizează ”cu celeritate” și au asigurat opinia publică de deplină transparență.

Pentru un act de justiție echidistant și corect, procurorii cer timp, adică tocmai ce îi deranjează pe prietenii și cunoscuții lui Lucian Boca.

Iată mai jos comunicatul transmis de procurori:

”La acest moment, la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, în cauză se desfășoară activități de cercetare penală de către procurorul de caz, împreună cu lucrători de poliție din structurile poliției judiciare, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor.

Având în vedere unele elemente atipice, pentru individualizarea concretă a faptei, prin raportare la dinamica infracțională, motivațională și faptică a infracțiunii, pentru asigurarea unui probatoriu concret și de netăgăduit, au fost dispuse o serie de activități procedurale specifice, respectiv expertize tehnice, experimente judiciare și alte activități specifice.

Rezultatele acestor procedee probatorii, coroborate cu probatoriul existent, vor constitui un material probatoriu consistent ce poate asigura realizarea unui act de justiție corect, de calitate, conform cu adevărul judiciar și cu normele procesuale penale, ce presupune și luarea măsurilor procesuale oportune și necesare, cu asigurarea standardului probatoriu prevăzut de legislația română și europeană.

Subliniem faptul că actul de justiție și măsurile procesuale trebuie să respecte principiile procesului penal și principiile constituționale.

Respectarea drepturilor procesuale ale tuturor persoanelor implicate, indiferent de calitatea procesuală, reprezintă un deziderat prioritar al statului de drept, iar măsurile dispuse trebuie să fie conforme cu toate reglementările procesual penale și principiile de drept.

Asigurăm comunitatea cu privire la faptul că unitatea de parchet, împreună cu structurile de poliție, într-o strânsă și eficientă colaborare, abordează cu profesionalism și implicare maximă această cauză care suscită un interes social crescut.

Totodată conștientizăm implicațiile sociale, impactul comunitar al cauzei, și reiterăm faptul că s-au dispus prin resorturile instituționale specifice toate măsurile adecvate pentru realizarea cadrului legal pentru desfășurarea tuturor activităților procedurale ce pot conduce la asigurarea unui material probatoriu solid.

Apreciem profund implicarea civică ce validează susținerea socială a cauzei și în egală măsură milităm pentru o creditare imparțială a sistemului judiciar, care în mod obiectiv trebuie să administreze material probatoriu în cadrul procesual penal, conform cadrului legislativ incident.

Având în vedere activitatea complexă de documentare a cauzei în faza de cercetare penală, expertizele și experimentele judiciare, activitățile criminalistice dispuse, facem apel la acordarea spațiului temporal necesar prezentării unui material probatoriu consistent și a unei concluzii procesuale temeinice și legale.

Empatia, compasiunea, îmbinate în mod constructiv cu legislația penală și spiritul judiciar, construiesc în mod inerent punți de comunicare și spirit social, către o comunitate sigură.

În acest sens facem apel la întreaga comunitate pentru manifestarea opiniilor în cadrul legal, cu respectarea normelor de conviețuire socială și cu privire la organizarea manifestărilor publice.

Totodată, prezentăm sincere condoleanțe familiei îndoliate, pe care o asigurăm totodată de întregul sprijin instituțional permis și prevăzut de lege, pentru aflarea și stabilirea adevărului și tragerea la răspundere penală a celor responsabili”.