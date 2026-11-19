Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au anunțat că au dispus trimiterea în judecată a trei inculpați minori, cercetați în cazul agresiunii de la Fălticeni din dimineața zilei de 27 septembrie, care, din păcate, s-a soldat cu un omor.

Ce atrage atenția este că doar doi dintre inculpați sunt trimiși în judecată, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de omor, lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, în timp ce al treilea a fost trimis în judecată în stare de libertate, pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

După cercetările mai amănunțite, Sabin S. a scăpat de acuzațiile de omor, pentru că nu ar fi participat efectiv la lovirea sălbatică a tânărului care a murit.

Pentru omor vor fi judecați Ionuț Cosmin C. și David Petru T., primul în vârstă de 17 ani, al doilea de 15 ani.

Din cercetări a rezultat că pe 27 septembrie, în jurul orei 03:30, pe fondul consumului de alcool, dar și al unor discuții contradictorii, între mai multe persoane de sex masculin și feminin care se aflau în fața unui bar, a izbucnit un conflict spontan, care a degenerat în acte de violență extreme.

Din probele administrate de organele de cercetare penală a rezultat că cei trei agresori nu au acționat asupra victimei doar cu intenția de a o vătăma, în condițiile în care tânărul de 27 de ani care a decedat a fost lovit în mod repetat cu pumnii şi picioarele, cu intensitate, într-o zonă vitală, loviturile fiind apte să producă leziuni incompatibile cu viața.

Un alt tânăr de 25 de ani, care îl însoțea pe cel de 27 de ani, a suferit și el leziuni prin agresiune care au necesitat 7-9 zile de îngrijiri medicale.

Medicii legiști au stabilit clar că moartea victimei a fost violentă, între leziunile prezentate și deces existând o legătură de cauzalitate directă şi necondiționată.

De altfel, procurorii au descris în rechizitoriu scenele de mare violență, repetate, sălbatice, venite din partea unor tineri încă minori.

De altfel, minorul de 15 ani este cel care ar fi lovit primul și ar fi continuat agresiunea.

Procurorii au reținut în rechizitoriu și că cei trei inculpați minori au tulburat grav și ordinea şi liniștea publică, întrucât altercațiile s-au desfășurat într-un loc public, în prezența altor persoane care nu au luat parte la conflict și care în mod evident au fost deranjate de cele întâmplate.

Un detaliu important este că a fost instituită măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparținând inculpaților care vor fi judecați pentru omor, dar și părinților acestora, până la concurența sumelor de 1.000.000 euro şi 10.000 lei, ca daune morale pentru urmașii tânărului decedat, respectiv pentru tânărul de 25 de ani care a fost și el agresat, dar a scăpat cu viață.

Procesul în care vor fi judecați cei trei a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Suceava.

Toți inculpații se bucură de prezumția de nevinovăție, până la o sentință definitivă a judecătorilor.