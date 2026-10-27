Procuror sucevean, acuzat de soția cu care se află în divorț de încălcarea repetată a unei hotărâri judecătorești

Un procuror care activează la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, acolo unde a promovat destul de recent, este acuzat de soția cu care se află în proces de divorț de încălcarea repetată a unei hotărâri judecătorești.

Magistratul s-a ales și cu o plângere penală care vizează infracțiunea de ”nerespectarea măsurilor privind încredințarea minorului” în formă continuată.

Plângerea penală va fi analizată de foștii colegi de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava, așa încât este greu de crezut că se va întâmpla ceva concret în acest dosar.

În sesizarea depusă în luna mai a acestui an, soția reclamă că decizia instanței de judecată, a Tribunalului Iași, privind programul de vizită și de convorbiri telefonice cu fetița de cinci ani, rămasă în custodie maternă, este încălcată de procuror sistematic și cu bună-știință.

Potrivit deciziei judecătorești, procurorul sucevean are dreptul să petreacă alături de fiica sa primul și al treilea weekend din fiecare lună, începând de vineri, de la ora preluării de la grădiniță, și până duminică, la ora 18.00, predarea minorei urmând să se facă de tată.

De asemenea, tatăl are voie la 3 apeluri audio/video pe săptămână, timp de 10-15 minute, dar și să petreacă timp fizic cu fetița în diferite momente ale anului, cum ar fi sărbătorile de Paști sau Crăciun, alternativ, un an cu el și un an cu mama.

Femeia spune că din momentul în care a deschis acțiunea de divorț, respectiv noiembrie 2025, ”dragostea” pentru copil l-a determinat pe bărbat să-i sufoce pe toți apropiații mamei cu telefoane și vizite.

Mai mult, după ce decizia judecătorească privind programul de vizitare a intrat în vigoare, aceasta a fost încălcată în mod repetat.

În plângerea penală sunt indicate și zilele în care procurorul a călcat în picioare hotărârea judecătorească, la care sunt atașate probe cu înscrisuri, înregistrări video-audio, capturi foto, dar și nume de martori care să poată fi audiați.

”Nu am crezut că se poate ajunge aici, iar dacă o persoană care cunoaște foarte bine legea procedează în acest fel, ce se petrece în alte situații?

Au fost și încă mai sunt momente în care am fost urmărită de soțul cu care sunt în divorț, motiv pentru care, sinceră să fiu, îmi este frică pentru integritatea mea corporală.

Am respectat mereu decizia judecătorească pe care tot el a inițiat-o și prin care spera ca fiica noastră să fie lăsată în grija lui.

Două instanțe au decis altfel, iar fetița a rămas cu mine. Eu respect programul de vizitare stabilit de instanță, dar din partea lui este o presiune fantastică, atât asupra mea, cât și asupra rudelor mele.

Oare este normal ca un procuror să aibă un asemenea comportament?”, s-a întrebat soția.