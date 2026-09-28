Procedură clară pentru școlile sucevene în cazul mesajelor RO-ALERT cu drone

Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Suceava și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Bucovina” au pregătit o procedură privind modul în care unitățile de învățământ trebuie să reacționeze la primirea mesajelor RO-ALERT, în special în situația alertelor aeriene/drone.

Documentul stabilește responsabilități concrete pentru directori, cadre didactice și personalul școlilor și diferențiază măsurile în funcție de momentul în care este primită alerta. Procedura a fost realizată în contextul alertelor recente din județul Suceava.

Ce trebuie să pregătească fiecare școală înainte de o alertă

Potrivit documentului, directorul unității de învățământ trebuie să desemneze în scris responsabilul pentru situații de urgență și responsabilul de comunicare; să identifice spațiile interioare protejate disponibile și să verifice accesul și capacitatea acestora; să stabilească din timp locuri alternative, departe de ferestre și de traseele interioare aglomerate; să instruiască periodic personalul și elevii, astfel încât o alertă reală să nu fie confundată cu un exercițiu.

Procedura prevede că, la primirea unei alerte, trebuie verificată ora, perioada de valabilitate, zona vizată și instrucțiunile transmise prin RO-ALERT. Directorul comunică cu echipa internă și transmite instrucțiunile personalului.

În cazul unui pericol imediat, protejarea persoanelor are prioritate.

În cazul unei alerte privind posibilitatea prezenței unei drone, elevii și personalul aflați în clădire se adăpostesc în interior, la distanță de ferestre, suprafețe vitrate și pereți exteriori.

Cei aflați în curte sau la activități sportive sunt ghidați spre cea mai apropiată clădire, pe traseul cel mai scurt și sigur. Elevii nu părăsesc școala până la încetarea alertei sau până la primirea unor instrucțiuni din partea autorităților competente.

Procedura ține cont de ora la care este transmisă alerta

Dacă RO-ALERT este transmis până la ora 6:30 sau la ora 12:30/altă oră stabilită pentru școlile cu program de după-amiază, directorul verifică dacă intervalul alertei se suprapune cu sosirea elevilor și informează personalul, părinții și transportatorii. Elevii nu vor porni la școală, în acest caz.

Dacă alerta este transmisă între 6:30–8:00 sau 12:30–14:00, directorul transmite imediat instrucțiunile către personal, familii și transportatori. Cei aflați acasă sau pe traseu respectă indicațiile RO-ALERT și caută un loc sigur. Elevii aflați deja la școală sunt adăpostiți și supravegheați în spațiile stabilite.

Dacă alerta este transmisă după ora 8:00, respectiv după ora 14:00, în timpul programului, profesorii opresc activitățile în exterior și îndrumă copiii spre spații la interior. Sunt suspendate temporar deplasările între clădiri și activitățile care presupun expunere în exterior. De asemenea, elevii nu sunt trimiși acasă în timpul în care alerta este activă.