Probleme mari cu internetul în centrul Sucevei, luni dimineață

Locuitorii și agenții economici din zona centrală a municipiului Sucevei întâmpină, în această dimineață, probleme cu accesul la internet.

Internetul nu funcționează pentru abonații Orange, Vodafone și Digi, fiind afectat inclusiv sistemul de supraveghere video al orașului.

Luni dimineață, în jurul orei 5.00, o autoutilitară de la salubrizare ar fi agățat un cablu de telecomunicații aflat mai jos. Firul a fost tras, iar odată cu el ar fi fost afectată o bună parte din rețeaua de comunicații din centrul orașului.

Incidentul s-a produs în zona Casei de Cultură

Reprezentanții RDS anunță că avaria este una de amploare, iar intervenția ar putea dura câteva ore.

Echipele lucrează pentru remedierea avariei.