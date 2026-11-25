Tineri și mai puțin tineri certați cu legea bunului simț și chiar mai mult decât atât, unii chiar cu profil de infractori, creează probleme în autobuzele de transport public metropolitan de pe rutele din Suceava spre Șcheia și Pătrăuți.

Cel mai grav incident a avut loc chiar zilele trecute, când în autobuzul de Pătrăuți mai mulți tineri au fumat țigări electronice, iar la un moment dat, când li s-a făcut observație, au pulverizat spray spre alți călători. S-a ajuns la apel la 112 și la chemarea polițiștilor, care au demarat cercetări și au ridicat imagini video.

Din păcate, astfel de probleme au mai fost și vin de la călătorii din comunitatea de la Moldoveni-Pătrăuți.

Directorul TPL Suceava, Gabriel Petruc, a confirmat pentru Monitorul de Suceava că sunt probleme repetate în autobuzele Suceava – Pătrăuți, provocate în special de călători din comunitatea romă, care deranjează alți călători ori lasă în urmă mizerie sau chiar mici distrugeri prin autobuze.

Problema nu este generalizată cu privire la toți călătorii care urcă sau coboară din stația Moldoveni – Pătrăuții, însă unii dintre ei par să își bată joc de mijlocul de transport pe care îl au la dispoziție.

În acest sens, s-a luat legătura cu Primăria Pătrăuți, iar primarul Adrian Isepciuc a promis că va încerca să rezolve problema și să aibă discuții cu tinerii-problemă și cu părinții lor.

În caz contrar se poate ajunge la anularea abonamentelor pentru călătorii-problemă ori chiar la limitarea traseului de pe ruta Suceava – Pătrăuți și retur.

Și pe ruta Suceava – Șcheia sunt probleme, dar mai rare, a arătat directorul societății de transport public local. Cel mai grav incident de la Șcheia a fost legat de un elev care a fost lovit în autobuz de un alt elev.