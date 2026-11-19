Polițiștii de la Siret au reușit să îi pună sub acuzare pe doi indivizi care, în luna iunie a acestui an, au înșelat o bătrână în vârstă de 74 de ani, din comuna Mușenița, care a fost lăsată fără sumele de 10.000 de euro și 9.000 de lei, după ce a fost sunată de un individ care a anunțat-o că fiica ei a avut un accident

Din păcate, deși metoda ”Accidentul” este cunoscută și mediatizată intens de ani de zile, periodic apar noi cazuri.

Conform anchetei, bătrâna a fost sunată pe telefonul fix de către un individ care i-a spus că fiica ei a avut un accident și se află la un spital în Cluj, unde trebuie să fie operată urgent și este nevoie de suma de 10.000 de euro.

Bătrâna a fost ținută în telefon o perioadă lungă de timp și bombardată cu mesaje panicarde, până când la domiciliul ei a venit un alt individ, ”angajatul” de la Casa de Asigurări de Sănătate, după cum i s-a spus.

Bătrâna i-a dat toți banii pe care îi avea în casă acestui complice ajuns repede la poarta sa, respectiv 10.000 de euro și 9.000 de lei.

În urma activităților investigativ-operative și de cercetare penală desfășurate de către polițiștii din cadrul Formațiunii Investigații Criminale Siret s-a stabilit că autorul principal este un individ încarcerat în Penitenciarul Botoșani, Andrei Merticariu, în vârstă de 27 ani, din orașul Darabani, județul Botoșani, în timp ce banii au fost ridicați de Vali Ionuț Dediu, în vârstă de 23 de ani, din municipiul Suceava.

Acesta din urmă era în libertate, astfel că a fost ridicat și reținut în arest, în baza ordonanței pentru 24 de ore.

Celălalt suspect a fost pus sub acuzare pentru înșelăciune în Penitenciarul Botoșani.

Având în vedere intervalul scurs, recuperarea prejudiciului pare a fi o chestiune și mai complicată decât prinderea autorilor.

Ancheta va continua sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți.