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Prins cu viteză excesivă, un bărbat a schimbat locul cu soția sa pentru că avea permisul suspendat

Control poliție - fotografie generică
Control poliție - fotografie generică

Dosar penal și amendă de 2.162 de lei. Cu asta s-a ales un bărbat din comuna Straja după ce a fost oprit de polițiști în dimineața zilei de sâmbătă, 29 august.

Mașina marca Land Rover a fost oprită pe DJ 209G, în Straja, după ce aparatul radar a înregistrat o viteză de 97 km/h pe o porțiune unde limita maximă era de 50 km/h.

Șoferul s-a conformat și a oprit, numai că până să ajungă polițiștii la mașină bărbatul a făcut schimb cu soția sa.

Din cercetările derulate ulterior s-a stabilit și de ce bărbatul nu dorea să fi fost el șofer: avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pentru depășirea limitei de viteză în județul Botoșani.

Bărbatul a fost testat și cu aparatul etilotest, dar s-a constatat că nu consumase băuturi alcoolice înainte de a se urca la volan.

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