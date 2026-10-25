Prins că transporta ilegal material lemnos după ce autoutilitara i-a luat foc

Zi cu ghinion pentru un șofer care conducea o autoutilitară marca Ford.

Sâmbătă la amiază, în timp ce circula pe drumul național 2E, în zona satului Clit, a observat că iese fum de sub banchete.

A coborât și a lichidat singur incendiul, dar între timp o localnică a sunat la 112 pentru a cere ajutor.

La fața locului a ajuns inclusiv un echipaj de poliție, care a verificat actele șoferului, dar și pentru marfa pe care acesta o transporta.

Surpriză însă, șoferul nu a putut prezenta nici un document pentru materialul lemnos pe care îl avea în autoutilitară.

În aceste condiții, a fost chemat un lucrător de la Ocolul Silvic Solca, iar după inventariere s-a constatat că este vorba de 2 mc de lemn de foc din specia molid, în valoare de 360 de lei.

Întreaga cantitate de material lemnos a fost confiscată, iar șoferul a fost sancționat cu avertisment.

În afara acestei pagube, bărbatul va avea de acoperit și pagubele provocate de incendiu, care i-a distrus parbrizul și o parte din prelată, prejudiciul fiind estimat la 1.000 de euro.